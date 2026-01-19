他開車自撞電桿昏迷 台南警傻眼：車內載「槍傷爆頭」女屍已斷氣31hrs

記者林昱孜／台南報導

持槍爆頭前女友載屍遊蕩31小時！台南一名60歲蔡姓男子與侯姓女友因金錢糾紛感情破裂，2人於去年9月相約談判，蔡男一言不合竟然槍殺侯女，接著他載屍開車趴趴走，最後吞下大量安眠藥昏迷自撞。今（19）日台南地檢署偵查終結，蔡男被依依殺人罪、非法持有槍彈及危險駕駛等罪嫌起訴。

起訴書指出，蔡男與侯女原為同居關係，分手後仍爭執不斷。去年9月20日凌晨，蔡男攜帶向前堂兄購得的改造手槍，約侯女至嘉義談判，雙方一言不合，蔡男竟在車內近距離朝侯女頭頸部開槍，致其當場死亡。

蔡男犯案後載屍南下，在台南柳營區吞服大量安眠藥後昏睡，隔（21）日上午，蔡男在意識不清下駕車上路，失控自撞電線桿。警方獲報到場時，赫見車內竟有藏放女性遺體，全案因此曝光。

台南地檢署今（19)日偵查終結，認定涉犯非法持有非制式手槍及子彈、殺人及危險駕駛等罪嫌，依法提起公訴，移送台南地方法院由國民法官法庭進行審判。

