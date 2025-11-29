他隔天結婚卻墜樓亡 未婚妻崩潰殉情！家人曝2疑點

婚禮前一天未婚夫妻雙雙喪命。（示意圖／翻攝自pexels）





湖南省邵東市近日傳出一起雙墜樓事件，一名曾姓男子原訂於25日舉行婚禮，24日清晨卻在準新娘陽姓女子家中墜樓身亡。陽女得知消息後情緒激動，從住處4樓墜落，經送醫搶救仍不治。當地警方表示曾男是失足墜樓，但案件疑點重重，家屬無法接受。

綜合陸媒報導，曾姓男子與女友相識約五、六年，雙方交往期間共同經營早餐店，並於今年11月25日安排結婚。23日晚間，兩人與朋友聚餐後返回陽女住處。24日凌晨，曾男在女子家中墜樓，陽女於上午7時40分左右被母親喚醒，下樓後看見曾男倒臥地面，陽女當場情緒崩潰，隨後跑上4樓墜樓，送醫後因傷勢過重身亡。

警方調閱相關資料後表示，曾男在24日凌晨5時4分曾使用微信致電陽女，一次未接通，第二次接通後通話約4秒即結束。警方表示，曾男可能在飲酒後起身時走錯方向，誤將窗戶當成門而跌落。

針對「失足」判斷，曾男家屬對此說法提出疑問，認為曾男返家時腳步正常，並沒有醉到不省人事，且明明與女友一起睡，卻在事發前打電話給女友，相當不符常理。曾男家屬表示，雙方感情良好，經濟狀況也很好，婚事已獲兩家長輩支持，希望能釐清事發經過。

中國官媒《央視網》27日發布官方通報表示，案件已排除刑事案件，相關善後工作也正在進行中，呼籲民眾尊重視者與家數，勿傳播不實言論。

