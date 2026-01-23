他雙腳殘疾成乞丐惹人憐，驚！被查出是丐幫幫主兼房產大亨。圖／翻自《每日郵報》

印度近日爆出一名50歲乞丐曼吉拉爾（Mangilal），平時在市場，給人雙腿殘疾、衣衫襤褸、默默躲在角落的可憐人形象。但當社福機構介入後，意外發現曼吉拉爾竟然是丐幫幫主兼房產大亨，資產相當可觀。換句話說，世人都被曼吉拉爾的外表給騙了！

雙腳殘疾衣衫襤褸 默默躲市場角落

據英國《每日郵報》報導，曼吉拉爾在沙拉法（Sarafa）市場出沒好幾年了，但由於他雙腿殘疾，所以他都坐在一個輪盤上，並用手代替腳，為了防止手部受傷，他總是把手放進鞋子裡。據悉曼吉拉爾不會刻意向人伸手乞討，他總是靜靜躲在角落，加上他衣衫襤褸，這讓曼吉拉爾顯得更加落寞可憐，也讓路過的民眾更加同情他。

社福機構獲報後介入處理，帶著曼吉拉爾去洗澡、換新衣，並為曼吉拉爾安排新住處，甚至想進一步為他輔導，讓他有自力更生的能力。不過社福機構一查，發現曼吉拉爾的背景不單純，他名下已有2棟私人房產，另外還有1棟社會住宅，他和父母就住在裡面；另外他還有一輛汽車，以及一輛電動黃包車，正在出租給別人。

「可憐人」竟是放貸兼房產大亨

不僅如此，社福單位也發現，曼吉拉爾每天在市場裡晃，不是因為無處可去，而是「到處催債收利息」。報導指出，曼吉拉爾一開始的確當過乞丐，但他把乞討來的錢都存下來，之後更成為「放貸大亨」，他在市場裡放貸給有需要的攤販，並進一步收取利息，儼然成為市場內的丐幫幫主。

換句話說，曼吉拉爾並非單純乞丐，他的真實身分是丐幫幫主兼房產大亨。印多爾地區（Indore）行政首長韋馬（Shivam Verma）指出，目前第一步，就是要回收發給曼吉拉爾的社會住宅。另外韋馬也將清查，存在於印多爾地區、像曼吉拉爾這樣的「假乞丐」還有多少人。另一方面，曼吉拉爾的姪子則跳出來喊冤，認為這當中有假訊息，故意將曼吉拉爾塑造成是房產大亨的傳聞，但實際上根本不是這麼一回事。



