他雙腳無力「復健無效」險癱瘓！醫一檢查竟「腫瘤壓迫脊髓2公分」
記者簡浩正／新北報導
新北市一名60多歲男性，原本行動正常，近期卻開始出現走路雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力，起初以為只是年紀大、腰椎退化，但在復健科診所接受治療1個月，不僅沒改善，反而行走越來越困難，轉至醫院檢查才發現原來長了胸椎腦膜瘤，大到壓迫脊髓長達2公分。醫師提醒，該類腫瘤初期症狀常被誤認為下肢無力，若延誤診斷恐下肢癱瘓。
收治患者的耕莘醫院神經外科主任曾邵勇表示，患者雖主訴「腰痠、走不久」，但神經學檢查顯示右下肢肌力明顯下降，與單純腰椎退化並不相符，隨即高度懷疑中樞神經問題，立刻安排核磁共振（MRI）檢查。檢查結果在第六節胸椎（T6）處發現腫瘤，且腫瘤已壓迫脊髓長達約兩公分，正是導致雙腳無力、步態不穩的真正元兇。經診斷，該腫瘤為良性腦膜瘤，但因位置關鍵，對脊髓造成明顯壓迫，若未及時處理，後果不容小覷。
他解釋，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，極容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。若僅針對腰椎或肌肉持續復健，卻未進一步檢查中樞神經，可能延誤診斷，導致脊髓長時間受壓，嚴重甚至可能演變為下肢癱瘓。所幸該名患者及時轉診，經由神經外科醫師精準判斷，成功揪出問題，避免不可逆的神經傷害。
曾邵勇也提醒，民眾若出現走路越來越不穩、單側或雙側下肢無力、麻木感加重，或復健一段時間後症狀反而惡化，切勿僅當作退化問題處理，應儘早接受神經專科評估與影像檢查，才能把握治療黃金時機，守住行走能力與生活品質。
更多三立新聞網報導
冬天血糖失控非錯覺！醫揭「氣溫每降1度」風險激增：3類人更危險
告別評鑑惡夢！衛福部改革醫院評鑑「效期4年改6年」118年新制內容曝
立百病毒R0值低！羅一鈞喊難流行「但無藥物」疾管署請台大研議診治指引
被爬到彎了？民眾瘋「抓」101基座 賈永婕委婉開噴：別硬上小姐身體
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 18則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
6旬男腳無力復健沒用 醫一看「龐然大物壓迫脊髓2公分」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 新北市一名60多歲男性，原本行動正常，近期卻開始出現走路雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力，起初以為只是年紀大了、腰椎退化所致，但在復健科診所接受治療約一個月，不僅沒改善，反而行走越來越困難，轉至醫院檢查才發現原來長了胸椎腦膜瘤，大到壓迫脊髓長達2公分。醫師提醒，該類腫瘤初期症狀常被誤認為下肢無力，若延誤診斷...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
「多吃蛋白質」竟能抑制食慾！醫：攝取量增50%...瘦得快、老得慢
復健科醫師王思恒引述《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》最新報告指出，現行每日蛋白質建議量如同基本工資，僅能維持基本生存，若想達到更佳的健康品質，蛋白質攝取量應直接增加50%。他強調，許多民眾誤以為早餐喝豆漿、晚餐吃排骨就足夠，實際上可能長期處於蛋白質攝取不足的狀態。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
胃癌9成元凶是它！莊人祥也中鏢 「免費篩檢擴大」資格曝光
胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛福部自今年（2026）1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。衛福部常務次長莊人祥今（27）日也以胃癌病友的身份宣導，符合資格的民眾記得篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用
[NOWnews今日新聞]胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘
癌症是國人十大死因之首，據衛福部最新統計，台灣每年因癌症死亡者約5.4萬人。醫師吳鴻誠表示，7大症狀是癌症警訊，包括暴瘦、嗜睡、厭食、貧血等，「其中，厭食是癌症與其他疾病的最大差異。」他提醒，民眾務必提高警覺，早期就醫，以利治療。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
醫曝三大鼻咽癌早期警訊 台大研究：每週一杯綠茶可抗癌
鼻咽癌在台灣及東南亞地區是相當常…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「沒徵兆卻掉光牙齒！」38歲媽媽遭霸凌 連陪孩子吃一頓飯都是壓力
來自美國馬里蘭州的38歲生活風格創作者阿雅娜海德斯佩斯（Ayana Headspeth），曾以為自己擁有一口健康的牙齒，卻在短短幾年間因嚴重的牙周病失去所有牙齒。期間她遭到網路霸凌，日常生活也受影響，最後她決定接受植牙手術，找回燦爛笑容。她決定公開心路歷程，呼籲大家重視口腔保健。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發表留言
72歲女反覆胸痛！竟是心臟血管「嚴重鈣化」 機械循環輔助助攻
心臟冠狀動脈嚴重鈣化猶如血管「長石頭」，不僅增加心肌梗塞與心因性休克風險，也讓心導管治療難度大幅提高。台中一名72歲餐飲業者，近期在短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗及活動即喘等症狀，緊急就醫後發現，其心臟冠狀動脈主幹存在巨大鈣化結節，且左迴旋支血管已完全阻塞，病況相當危急。經中國醫藥大學附設醫院冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊評估後，利用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術護航，經心臟血管系副主任羅秉漢醫師指導下，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，協助病人即時脫離險境，兩天內即轉出加護病房，順利出院返家。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言