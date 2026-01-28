他雙腳無力「復健無效」險癱瘓！醫一檢查竟「腫瘤壓迫脊髓2公分」

記者簡浩正／新北報導

6旬男腳無力復健沒用，醫師檢查發現長了「胸椎腦膜瘤」壓迫脊髓。（圖／耕莘醫院提供）

新北市一名60多歲男性，原本行動正常，近期卻開始出現走路雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力，起初以為只是年紀大、腰椎退化，但在復健科診所接受治療1個月，不僅沒改善，反而行走越來越困難，轉至醫院檢查才發現原來長了胸椎腦膜瘤，大到壓迫脊髓長達2公分。醫師提醒，該類腫瘤初期症狀常被誤認為下肢無力，若延誤診斷恐下肢癱瘓。

收治患者的耕莘醫院神經外科主任曾邵勇表示，患者雖主訴「腰痠、走不久」，但神經學檢查顯示右下肢肌力明顯下降，與單純腰椎退化並不相符，隨即高度懷疑中樞神經問題，立刻安排核磁共振（MRI）檢查。檢查結果在第六節胸椎（T6）處發現腫瘤，且腫瘤已壓迫脊髓長達約兩公分，正是導致雙腳無力、步態不穩的真正元兇。經診斷，該腫瘤為良性腦膜瘤，但因位置關鍵，對脊髓造成明顯壓迫，若未及時處理，後果不容小覷。

他解釋，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，極容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。若僅針對腰椎或肌肉持續復健，卻未進一步檢查中樞神經，可能延誤診斷，導致脊髓長時間受壓，嚴重甚至可能演變為下肢癱瘓。所幸該名患者及時轉診，經由神經外科醫師精準判斷，成功揪出問題，避免不可逆的神經傷害。

曾邵勇也提醒，民眾若出現走路越來越不穩、單側或雙側下肢無力、麻木感加重，或復健一段時間後症狀反而惡化，切勿僅當作退化問題處理，應儘早接受神經專科評估與影像檢查，才能把握治療黃金時機，守住行走能力與生活品質。

