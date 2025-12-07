他露營返家「手掌長紅斑」擦藥無效 竟是二期梅毒上身

一名年輕男性患者露營返家後手掌出現紅斑，誤以為是蟲咬或過敏，自行購買止癢藥膏、類固醇藥膏塗抹一個月仍未改善。患者將症狀描述給AI後，AI提醒可能是梅毒，就醫檢查確診為二期梅毒。

泌尿科蘇信豪醫師分享診間案例，患者就診時表示，一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，以為是被不知名的毒蟲咬到，或者是接觸到髒東西過敏。為了治療這些紅斑，他自行去藥局買藥認真塗抹整整一個月，結果完全沒消退，也不痛不癢，反而好像變多了。

蘇信豪說明，梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者」，因為症狀千變萬化，常常偽裝成皮膚病。患者手掌紅斑是二期梅毒最典型的特徵之一，外觀呈現紅褐色、銅板色的斑點，極具特徵性地出現在手掌與腳底，通常不痛不癢，這點跟蟲咬或濕疹最大的不同。有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑，這也是重要線索。

蘇信豪指出，梅毒主要透過不安全性行為傳染，透過陰道交、口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶而感染。保險套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，但全程使用仍是最佳預防方式。其他傳染途徑包括血液傳染，如共用針頭、輸入未經篩檢的血液，以及母子垂直感染。

保險套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，但全程使用仍是最佳預防方式。（示意圖／123RF）

蘇信豪強調，一般日常接觸如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。診斷方面需進行抽血檢查，VDRL或RPR用於篩檢，治療後數值會下降，可用來追蹤療效；TPHA或TPPA用於確診，一旦感染過通常終身陽性。

蘇信豪表示，梅毒早期發現非常好治療，通常施打長效型青黴素或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。他提醒，皮膚問題擦藥兩週未改善，或者有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，請務必尋求專業醫師協助，不要自己當醫生自行藥局買藥，也不要依賴AI，來抽血檢查最準確。

