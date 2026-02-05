他靠特休1請法「爽休1個月」！一票人愣了：後面很痛苦

生活中心／陳慈鈴報導

勞工在同個單位做滿6個月，就享有3天特別休假。（示意圖／資料照）

根據《勞動基準法》第38條第1項規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依法給予特別休假，只要做滿6個月開始就享有3天特休，最長30天。近日有人就分享了同事使用特休的請假方法，直接不用上班一個月，引起熱議。

一名網友於《Threads》發文，提到二月原本就只要上班14天，結果發現同事超猛，直接把當年度的特休全請在二月，二月直接不用進公司，當個雲端員工。他補充道，該名同事1月30日上完班後，下次進公司的時間直接跳到3月2日，「真的別說多讚了」。

廣告 廣告

貼文曝光後，隨即引起討論，不少網友都投以羨慕的眼光，但多數人其實都不贊同這種作法，紛紛表示「可是才二月，後面就沒假感覺很痛苦」、「可是爽這1個月，卻痛苦11個月，我寧願分散，放太久其實也很無聊，除非是出國玩」、「代價是他今年剩下的日子都沒有假可以請了耶」。

關於特休的規定，依據《勞動基準法》第38條第1項規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，6個月以上1年未滿者，特休3日；1年以上2年未滿者，特休7日；2年以上3年未滿者，特休10日；3年以上5年未滿者，特休每年14日；5年以上10年未滿者，特休每年15日；10年以上者，特休每1年加給1日，加至30日為止。

同法條第4項規定，勞工之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，雇主應發給工資。但年度終結未休之日數，經勞雇雙方協商遞延至次一年度實施者，於次一年度終結或契約終止仍未休之日數，雇主應發給工資。同法第84條之2規定，勞工工作年資自受僱之日起算。勞工留職停薪期間，得不併入工作年資計算。 惟如勞資雙方對於留職停薪期間年資計算另有約定，可從其約定。

更多三立新聞網報導

家樂福改名了？內部公告流出驚見「4字」 可能更名時間曝光

4人加油就中獎！他只花90元爽中「1000萬發票」 消費地點一次看

濕冷寒流將殺到！最冷時刻曝「急凍5度」 降雪時間出爐

年終獎金要扣稅？國稅局解答了 超過「這金額」扣5%原因曝光

