他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！

鳳凰颱風襲台，「烤雞特攻隊」高屏嘉義店業者昨（12）日，在臉書發文點名「9縣市週三沒放假」就請吃100隻烤雞，結果預測失敗，老闆霸氣在南投及台東定點各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞。





業者發文預測9縣市放颱風假，有2縣市沒放。老闆履行諾言，甚至多加碼100隻。（圖／翻攝自臉書粉專《烤雞特攻隊 高屏嘉義》）





中央氣象署昨（11）日的風雨預測指出，今（12）日上午6點至中午12點達停班停課標準縣市，風力方面有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市濱海鄉鎮和連江縣、澎湖縣，雨量則有台東縣山區達標。有一位餐飲業者昨（12）日在臉書粉專發文表示，「我覺得，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三（12日）都會放颱風假」，並附上「若沒有全放，就請吃100隻烤雞」。然而，老闆預言失測後，仍霸氣實行諾言。

最新貼文曬出老闆發放烤雞的照片，有網友創意回覆：咕雞咕雞。（圖／翻攝自臉書粉專《烤雞特攻隊 高屏嘉義》）





老闆最新貼文表示「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責」，並公告兩地「放生」的時間、地點，比原本承諾的還多100隻。貼文發出迄今4小時，已高達6374個人按讚，網友也在底下留言「這算是一種心靈雞湯嗎」、「感恩老闆，讚嘆老闆，咕嘰咕嘰」、「老闆你今年到底有沒有進帳呀！從花蓮送到南投！」，引來老闆親自回覆「口袋破洞了…」、「不能放颱風假的心情我懂，就讓我用烤雞來撫慰您受傷的心靈」；還有網友腦補留言表示「鷄：吾告雖小，每次發誓、偶都有事」、「雞：到底關我甚麼事了，怎麼樣都要讓我去死」。









