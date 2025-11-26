他預言柯文哲將接主席：AIT會協助解決官司

▲民眾黨前主席柯文哲獲交保後，外界近來質疑民眾黨會有兩個太陽。（圖／記者吳翊緁攝影）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲獲交保後，外界近來質疑民眾黨會有兩個太陽。總統賴清德今（26）日宣布，提高國防預算，資深媒體人吳子嘉說，他預言柯文哲將於明年1月正式接掌民眾黨主席，而立法院審查國防預算，需要藍白同意，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）將登門拜訪，甚至送上大禮，解決柯文哲的官司。

吳子嘉在《董事長開講》提到，在總預算審查之後，立法院又要馬上審查連續7年編列、總額達1兆3千億元（1.25兆）的國防特別預算，如果這兩項國防預算都沒有通過，國防預算將無法提早達到GDP的3%目標，如果這個預算沒有過，美國川普政府就會懷疑台灣沒有自我保護的決心，就會對台灣有很多顧慮。

吳子嘉說，谷立言帶著人去拜訪國民黨主席鄭麗文，對AIT來說很憋屈，但也不得不去，但國防預算要通過，民眾黨也是另一個關鍵，他推算，柯文哲明年1月會接回黨主席，屆時正好是三黨在立法院對決中央政府總預算審查的關鍵時刻，屆時民眾黨因兩年條款，會有7席民眾黨立委換人，這些新任民眾黨立委都會聽從柯文哲的話，谷立言也勢必得去拜訪柯文哲。

吳子嘉認為，柯文哲將利用支持國防預算作為籌碼，交換自己官司獲得解套的機會。他解讀，民眾黨這8席立委不是給民進黨，而是直接給老美，再由谷立言去對賴清德施壓。「柯文哲不是跟你賴清德交易喔，而是直接跟賴清德的老闆，跟老美交易。」他強調，柯文哲一定會用民眾黨8席立委支持國防預算去交換他的官司。

吳子嘉總結表示，賴清德平常不會理會柯文哲，但後面有個「大老闆」川普在施壓，川普把台灣當「凱子」這件事情，反而創造了柯文哲可以脫離訴訟的機會。他直言，這是百年難得一見，從來沒有人借用美國的力量來解開自己的官司。吳子嘉說，柯文哲將是台灣第一例，利用此政治籌碼來解決自身的法律問題。

