他預言跨年台北101「會長這樣」 滿滿「末日感」網勸：太敏感

距離2026年的到來，僅剩下不到4小時的時間，每年被視為全台最大亮點的台北101煙火秀，也成為民眾爭相朝聖的活動。不過，天候因素導致北市今（31）日幾乎多為有雨，對此有網友大膽預測今日煙火秀施放後，台北101會呈現的模樣。不過，似乎因為修圖太過嚴重，導致整個照片像是台北101被炸掉。滿滿末日感讓其他網友們開勸「現在發這個太敏感」。對此，原PO也貼出原圖解釋。





隨著跨年時間靠近，北市信義區周遭捷運站，都湧入不少乘客搭乘，以及台北101、市政府前廣場皆充滿人潮。對此，一名網友在今日下午15時，於Threads上發文，表示：「望周知，今晚跨年101大概率會長這樣。」照片中只見台北101施放煙火後，加上水氣與煙霧後看起來彷彿發生火災般，呈現一大片火紅色。



他預言跨年台北101「會長這樣」！圖片滿滿「末日感」網全勸：敏感時刻

該網友貼出的台北101煙火圖，讓他人驚呼宛如發生火災。（圖／翻攝Threads）





多數網友看完留言「這好像被炸」、「啊發這種讓人誤會的照片就萬分小心，尤其是現在這種人人自危的時刻」、「這篇文看起來很像是恐嚇貼文，最近發文要小心啊」、「天氣不好真的是這樣，預估今年也是，除非接近放煙火時天氣轉好(機率低)」、「這根本火災吧」、「哇火山爆發！」。對此原網友也回應：「末日感是有點重了。」並解釋自己是用20223年跨年拍的原圖，經過大修就變那樣。





