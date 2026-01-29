他預言霍諾德爬101「會摔死」 翻車後改口：感應到一股力量

【緯來新聞網】美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，創造歷史紀錄。然而，不看好的人也不少，一名自稱有預言能力的網友就斷言霍諾德會「摔死」或「半途宣告失敗」，如今預言翻車，慘被大批網友打臉。

霍諾德花91分鐘成功挑戰徒手攀登台北101。（圖／AP／達志）

原PO本月24日在Threads發文，表示有預感霍諾德會從101摔死，或是半途宣告挑戰失敗，原因是霍諾德過去攀爬過多個比101更艱難的地點，能證明經驗可以戰勝恐懼，但這次情況完全不一樣，有上萬人同時觀看，是過去沒有的事，也是相比恐懼來說的另一種情境，因此斷定這次攀爬大概不會成功。

有網友預言霍諾德會失敗。（圖／翻攝自Threads）

不過，霍諾德原訂24日的挑戰，因天候不佳被迫延期到隔天。對此，原PO再度發文，「完全在我預料之中，1月24日挑戰失敗，1月25日重新挑戰，霍諾德今天可能是因為心理壓力就進行延期」，但霍諾德最後順利完成挑戰，在91分鐘登頂101。



如今預言翻車，原PO改口：「昨天睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點，果然就在剛剛，他成功了，雖然不太意外，但人還是要相信直覺」。



貼文遭到大批網友打臉，「恭喜霍諾德打臉你的預感」、「你自以爲是可笑至極」、「打臉神串，丟臉」、「事實證明你的推理無效～去睡覺吧」、「打臉總是來得太」、「你的惡意全部會回到你的身上」。

