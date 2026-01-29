他預言「霍諾德會從101摔死」...延期、成功後再順勢發文 網看傻：翻口供有你這樣翻的？

霍諾德挑戰前後，社群平台Threads出現大量討論，部分網友事前預測失敗的發言被重新翻出。（鏡報攝影組攝）

美國知名攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於上週日（25日）完成無任何安全防護、徒手攀登台北101的壯舉，全程歷時約91分鐘，成功登頂的畫面引發全球關注與討論；不過，在挑戰開始前，Threads上卻有網友公開唱衰，然而相關發言在霍諾德成功後被大量轉傳，該原PO竟「馬後炮」改口。

霍諾德徒手攀爬台北101前 為何有人預測會失敗？

在原定攀爬日前夕，一名網友於Threads發文表示，自己有預感「霍諾德會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗」。該網友指出，雖然霍諾德曾完成多項高難度攀登，但此次在高度曝光、現場有大量觀眾關注的情境下，心理壓力與過往不同，因此認為成功機率不高。

該言論曝光後，引發不少網友反彈，有人質疑其說法並指出，霍諾德過去早已習慣在高度關注下完成極限挑戰。

原訂於上週六（24日）上午進行的攀爬活動，因天候降雨因素宣布延期至隔日。未料該名網友竟順勢再發文，將延期解讀為「挑戰未完成」，並形容結果「符合自己的預言」，相關發言讓網友大怒。

不少網友則指出，活動延期屬於安全考量，與挑戰成敗無直接關聯，「什麼啊 為什麼一直有人喜歡這樣唱衰人家啊 是有什麼問題 是不是什麼反社會人格啊」「這應該是在隱喻作者懷才不遇，屢遭貶官的抑鬱心情」「然而你只敢用無頭貼帳號發這篇文」「你看起來生活不太順遂，辛苦了」「我有預感你要被罵鼠了 沒身分在這邊跳什麼預言家」「根本不管你有沒有預感 他自己選擇的事情根本不需要你的預感」

成功登頂後為何再掀爭議？ Threads網友發言遭翻出

1月25日，霍諾德順利完成徒手攀爬台北101，創下紀錄。然而，該名網友事後竟再度發文，表示在前一晚睡前「感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點。果然就在剛剛，他成功了」，並強調：「雖然不太意外 但人還是要相信直覺。」

相關發言讓網友直接看傻，紛紛截圖轉傳，「只是看到他成功趕快回來改口而已，哪裡來一股力量？嘴硬的力量？」「那你睡前怎不發文 過了才發文」「翻口供有你這樣翻的？」「我服你了」「你學四川變臉的吧」「馬後炮笑死 大家都在看小丑」「欸老哥打臉了欸🤣🤡」

