他預言「霍諾德爬101會摔死」翻車！網怒嗆「踹共」

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上週25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，在全程沒有繩索、安全防護下，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，完成這項歷史性的壯舉。不過在此之前，一名自稱會通靈的網友在社群平台發文預言「霍諾德爬101會摔死」，原PO還嘴硬稱「因雨延期」就是一種挑戰失敗，在霍諾德挑戰成功後更大放馬後炮，神隱至今5天都未再回應，惹火大批網友不滿灌爆「踹共」。

他通靈預言「霍諾德爬101會摔死」慘翻車！神隱5天遭網灌爆「踹共」

網友在1月24日凌晨預言霍諾德會失敗，如今慘遭打臉。（圖／翻攝自Threads）

這名網友在1月24日凌晨於Threads發文預言「我有預感霍諾德會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗」，他指霍諾德過去爬過許多比台北101還難的地點，證明經驗可以戰勝恐懼，但這次截然不同，且同時有上萬人觀看直播現場，他認為這是霍諾德過去都沒經歷過的事情，「也是相比恐懼來說的另一種情境」因此認為不會成功。1月24日因雨延後，原PO還嘴硬表示「完全在我預料之中，現在1月24日挑戰失敗、1月25日重新挑戰，霍諾德可能是因為心理壓力就進行延期」，讓網友大罵「天氣因素被你說成挑戰失敗」、「你不說我都以為你是Netflix編劇」。

不少網友不滿原PO的用字遣詞都在唱衰，要他出面講清楚。（圖／Netflix提供）





原PO事後馬後炮嘴硬，讓網友越看越火大。（圖／民視新聞）





貼文曝光後，就有大批網友認為原PO在唱衰，原PO還解釋「我都說這不是恐懼不恐懼的問題了，是背負著眾人的期望，就像是拿下全國第一那種緊張感，怎麼有些人腦袋這麼難以理解啊？」，遭網友痛批「講話這麼難聽，什麼叫做有預感他會摔死」、「不酸會死」；如今霍諾德僅花91分鐘成功攀爬台北101，原PO繼續發文蹭一波「昨天睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點，果然就在剛剛，他成功了，雖然不太意外，但人還是要相信直覺」，如今慘翻車並神隱，再度遭網友湧入留言區打臉，要他出來講清楚「人家成功了啊，怎麼不說話了」、「預言的很好，下次別預言了」、「嘴臭就去刷牙，腦袋有問題就去看醫生」、「快點出來面對」。

