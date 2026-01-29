他預言Alex攀101會摔死或失敗 遭網灌爆神隱

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

美國攀岩好手Alex Honnold近日徒手攀登台北101，僅花91分鐘就順利攻頂，引發熱烈討論。不過，日前就有網友唱衰Alex會從101摔死或是挑戰失敗，遭到大批網友留言砲轟，而他則是預言翻車後神隱。

這名網友在threads發文表示，有預感Alex Honnold會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗，雖然過去的確攀爬過多個比101還更艱難的地點，能證明他的經驗可以戰勝恐懼，但是這次情況完全不一樣，認為Alex Honnold深知這次會有上萬人同時觀看著他攀爬，這是過去沒有的事，也是相比恐懼來說的另一種情境，所以自己覺得這次攀爬大概率不會成功。

貼文一出，網友則刷一排砲轟「為什麼一直有人喜歡這樣唱衰人家啊？是有什麼問題啊？是不是什麼反社會人格啊」、「感覺跟你這種人一起看運動賽事會很煩 一直唱衰的那種」、「哥們太看得起自己了，感覺是朋友圈裡面很愛講自己覺得怎樣怎樣然後沒人理的那種」、「台灣人唱衰自家選手跟國外選手世界第一，果然是酸民」、「事實就是，你的預感一文不值，沒人在乎你怎麼想」、「酋長岩都能爬上去了101根本難不倒他，你先去看酋長岩多難排吧」、「當你選擇唱雖，就只是顯示你在嫉妒別人的知名度或是單純沒有素質而已」。

對此，原PO第一時間回應「我都說這不是恐懼不恐懼的問題了，是背負著眾人的期望，就像是拿下全國第一那種緊張感，怎麼有些人腦袋這麼難以理解啊」，但網友不買單，持續砲轟，此人則一度神隱。隔幾天再發文稱「睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點，果然就在剛剛他成功了，雖然不太意外，但人還是要相信直覺」，遭諷是看到Alex Honnold成功，才趕快回來改口。

