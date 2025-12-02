他領748萬出銀行門「被搶到失明」！ 銀行保安竟站著看

倪先生在銀行提領170萬元人民幣（約新台幣748萬元）後，於門口遭歹徒襲擊重傷。（圖／翻攝自彭湃新聞）

大陸河南鄭州一名男子在中國農業銀行中牟白沙支行提領大筆現金後，於銀行外遭遇搶劫並重傷失明，引發網路與社會輿論關注。當事人認為銀行未盡安保責任，提起刑事附帶民事訴訟，求償38萬元人民幣（約新台幣167萬元）。

據《彭湃新聞》和《紫牛新聞》報導，當事人倪先生於社群平台貼文表示，2024年7月，他在農行中牟白沙支行預約提領170萬元人民幣（約新台幣748萬元）現金後，於銀行門口遭歹徒襲擊。他與對方激烈糾纏近20分鐘，期間銀行保安與員工未採取行動，他最終面部重創，一隻眼睛失明。倪先生認為，銀行應對其人身與財務安全負有部分責任。

法院判決書顯示，涉案歹徒已被警方逮捕並判處死緩，並於庭審中承認預謀作案，曾在銀行外多日蹲點觀察。倪先生提起刑事附帶民事訴訟，求償38萬元人民幣（約新台幣167萬元），法院最終裁定賠償7.3萬餘元人民幣（約新台幣32萬元）。倪先生至今仍持續與相關單位協商責任歸屬。

對此，中國農業銀行中牟支行12月2日接受媒體訪問時回應指出，案發時間為2024年7月2日中午11時46分，倪先生自網點西側約25公尺處遭歹徒襲擊。因現場被車輛遮擋，保安與工作人員未能即時察覺。11時54分銀行報警並通知急救，警方與救護車於3分鐘後相繼到場。銀行表示，事發後已全力配合調查，並由負責人多次前往醫院探視慰問。

該支行強調，尊重並支持客戶透過合法途徑維權，並已著手加強安保機制與應急處置流程，致力提升客戶人身與財產安全保障。針對倪先生主張銀行應承擔安保過失責任，河南澤槿律師事務所律師付建指出，根據《民法典》第一千一百九十八條，銀行屬公共營業場所，對進出顧客負有一定安全保障義務。若銀行未針對高風險交易提供合理防護，可能構成侵權責任。目前，地方銀保監局已介入協調後續處理，但最終責任歸屬仍有待後續釐清。

