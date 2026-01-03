他頭期款300萬…想貸款8成買1300萬房 網建議：最少3成自備款較安全

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人在買房時會先透過預算評估合適的物件，日前就有網友在Dcard提到，他準備了頭期款300萬，並且擁有可以審核通過貸款8成的條件，在思考想買1300萬的房子。對此，網友建議「最少3成自備款比較安全」。

許多人在買房時會先透過預算評估合適的物件。（示意圖／Unsplash）

最近有一名網友在Dcard購屋板提問，他頭期款準備了約300萬，跟銀行確認過職業收入，貸款8成沒有問題，在思考如果想買預算1300萬的房子有沒有辦法審核通過，而契稅等雜支大約抓10萬左右。

廣告 廣告

該文發出後，網友們紛紛在底下表示，「勸你多備，重點不是頭期而已，裝潢、家具，即使慢慢買也最少最少備個50w」、「裝潢、家具、家電跟雜支不便宜，我準備兩倍的頭期款剛好花完」、「準備500萬比較安全」、「建議最少3成自備款比較安全」、「你不用裝潢？買家具？搬家嗎？支出要抓多一點」。

更多FTNN新聞網報導

喜歡簡約風！他問「800萬華廈裝潢該抓多少」 網曝價格區間：差很多

老透天整理完比較好賣？他驚「比同區貴2、300萬」 過來人點關鍵：小心白忙一場

她30歲存到300萬！下個目標「存到500萬買房」 過來人勸：不用急著買

