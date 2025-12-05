他頸椎扭傷貼止痛貼布！不到1個月竟「腎功能惡化」 藥師提醒2族群需慎用

日本一名男子因車禍造成頸椎扭傷，並貼止痛貼布舒緩不適，不料短短不到1個月時間，竟出現「腎功能惡化」。圖／翻攝自臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」

日本一名44歲男子因車禍造成頸椎扭傷，原以為貼上含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布就能舒緩不適，卻在短短不到1個月內出現腎功能急速惡化，甚至必須緊急住院，直到停用藥布後才逐漸恢復。對此，藥師洪正憲指出，消炎止痛貼布在正確使用下是安全的，他也提醒「2類族群」需格外小心，以免不慎引發健康風險。

洪正憲近日在臉書分享日本一起真實案例，引發外界對「止痛貼布是否可能傷腎」的關注。案例主角是一名44歲的健康男性，僅有輕度腎功能下降（eGFR 65），被視為早期慢性腎功能減退。2017年，他因騎腳踏車摔倒造成左大腿骨折，手術後又被診斷患有原發性骨質疏鬆；2018年8月拆除骨釘後，他開始服用活性維他命D與市售鈣片來改善骨質狀況。

然而厄運接踵而至，該男子在同年10月中再次遭遇車禍，造成頸椎扭傷，因而開始使用止痛藥loxoprofen。最初以口服方式服用3次，之後改為每天貼2次的止痛貼布。從10月底至11月底短短不到1個月，他的腎功能竟急速惡化，肌酸酐飆升至5.16 mg/dL，血鈣濃度也從8.9上升至異常的12.0 mg/dL。

他隨即被送往醫院急診住院，但並未出現皮疹、發燒等感染症狀。醫療團隊因此立即停用所有可能引發腎傷害的藥物，包括活性維他命D、鈣片以及loxoprofen止痛貼布。12月初進行腎臟切片後，發現患者出現「急性間質性腎炎」與「急性腎小管損傷」，是典型的藥物性腎損傷表現。排除其他病因後，醫師最終推測，問題極可能源自長期使用loxoprofen止痛貼布，所幸在停藥治療後，患者腎功能逐漸恢復。

洪正憲強調，此案例屬臨床上曾發生的狀況，不代表所有人都會遇到。 外用消炎止痛藥在正確使用下通常安全有效，但若本身有「慢性腎病」或「血鈣偏高」等問題，在長期或頻繁使用止痛藥前，一定要先諮詢醫師或藥師，並密切觀察身體是否出現異常，以降低藥物風險。



