他飛泰國穿「Y字拖鞋」搭飛機 空服員揭背後隱憂

一名網友計劃前往泰國旅遊，為了求方便打算穿Y字型拖鞋上飛機，但不確定這樣是否符合規定，因此發文討論。該篇貼文曝光後引起熱議。

網友在PTT的八卦板以「去機場、搭飛機，可以穿Y拖嗎？」為題發文表示，「這次要飛去泰國，所以想輕鬆點，打算從家裡、機場、上飛機、到泰國都只穿Y拖，輕鬆方便又省行李空間，請問各位達人去機場、過安檢、搭飛機可以穿Y拖嗎？」

貼文曝光後，引起廣大鄉民們熱議，紛紛留言「可以，我都穿Y拖，去越南還要脫鞋檢查，穿拖鞋好方便」、「認真回 出國我都穿藍白拖 到目的地換平常的走路布鞋」、「有朋友穿藍白拖去日本」、「除了裸體應該沒人管你」；不過也有其他網友建議「至少穿個涼鞋吧」。

不過，英國媒體《每日郵報》曾報導一名在美國航空任職的空服員安卓拉（Andrea Fischbach），她提醒，基於安全考量不希望乘客在飛機上穿夾腳拖。安卓拉指出，拖鞋在緊急撤離時很容易從腳上飛走，在遇到緊急情況需要撤離飛機時可能會造成危險。

