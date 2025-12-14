他飛無人機驚見手指、頭顱！「崖洞乾屍」死者身分被曝

國際中心／王靖慈報導

中國重慶近日發生一起事件，一名男子在山區訓練無人機時，竟意外在崖洞裡發現「乾屍」，嚇得他立刻報警。隨後，警方趕到現場，發現死者家屬在5個多月前就通報失蹤，事件曝光後，也讓當地民眾相當震驚。





他飛無人機驚見「5根手指、頭顱」全露出！59歲抑鬱男失聯5個月成「崖洞乾屍」

目擊男子發現是屍體後，嚇到立刻報警。（圖／翻攝自微博）









根據中國媒體《九派新聞》10日報導指出，這位目擊男子是無人機愛好者，日前訓練無人機時，意外拍到一處60米高的崖洞裡面，居然有物體，男子表示這是一個很早以前的崖洞了，並詳細描述崖洞裡有塑膠瓶，還有毛毯、衣服等物品，因此一開始以為物體只是在洞裡的野獸，隨後把畫面放大後，卻看到5根手指與頭顱，才讓男子驚覺自己看到的是一具人類屍體，嚇的他第一時間就打電話通知警察。

廣告 廣告





他飛無人機驚見「5根手指、頭顱」全露出！59歲抑鬱男失聯5個月成「崖洞乾屍」

曾姓男子家屬對目擊男子表達感謝。（圖／翻攝自微博）









最後經當地警方調查後，警方最終確認，死者分份為居住在重慶的一名59歲曾姓男子，並意外發現在2025年7月9日，曾男就已失蹤，也查出他有抑鬱症病相關史，在經過鑑定後，指出遺體並非一般所稱的「乾屍」，雖然崖洞的環境乾燥通風，減緩了腐爛的速度，但遺體本質上仍呈現腐爛狀態，且根據屍體狀態推測，曾男應是失蹤後不久便死亡，且警方已認定這是一起自殺案件。死者家屬面對鑑定結果後，也表示接受，並向目擊者真心表達感謝：「謝謝你，讓我找到了爸爸，這幾個月一直在找他」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：59歲爸失聯5個月成「崖洞乾屍」！他飛無人機畫面驚見「手指、頭顱」：以為是野獸

更多民視新聞報導

人類已知用火提前36萬年！考古挖出關鍵「3物證」

日本滑雪選手突遇「黑熊追殺」影曝！網嚇瘋：太靠近了

男子闖高中只為滿足「1癖好」！廁所被逮手握5雙鞋

