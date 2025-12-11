他飛無人機驚見「崖洞乾屍」 死者身分曝光

中國大陸重慶石柱縣「男子飛無人機在崖洞中發現乾屍」，引發社會關注。（示意圖／翻攝自pixabay）





中國大陸重慶石柱縣一則「男子飛無人機在崖洞中發現乾屍」的消息在微博上流傳，引發社會關注。當地警方迅速展開調查，並於12月10日發布證實死者身份，同時排除了刑事案件的可能性，請廣大網友尊重逝者與家屬。

綜合陸媒報導，這起事件是從網路上傳播「男子飛無人機在崖洞洞口發現乾屍」的消息開始受到公眾關注。重慶市石柱土家族自治縣公安局在接到報案後，立即展開了調查。

重慶市石柱土家族自治縣公安局在接到報案後，立即展開了調查。（圖／翻攝自重慶市石柱土家族自治縣公安局）

根據警方發布的警情通報，經查，發現乾屍的地點為歷史形成的殘葬崖洞。洞內的死者身份已確認，為石柱縣南賓街道居民曾男（59歲）。

廣告 廣告

警方經家屬反映，得知死者曾某生前有憂鬱症狀，並於今年7月9日離家失聯。警方在現場勘查時，發現了他的物品。結合法醫檢驗結果，警方已排除刑事案件。目前，相關的善後工作正在進行中。

重慶市石柱土家族自治縣公安局在通報中也鄭重呼籲廣大網友，應尊重逝者，勿傳播現場影片和圖片，以免對家屬造成二次傷害。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

像到認不出！兒假扮母領近600萬退休金 她已成乾屍

台中獨居婦成白骨 「用水暴增7033度」抄表員機警揭真相

乾屍案4年沒繳租 產權複雜！房東討嘸租竟「擺著」

