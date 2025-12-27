他食慾不佳返家後卻倒地不起！醫嘆：低溫使人感受生命的衝擊

近日寒流來襲、氣溫驟降，急診室第一線醫師直言「這是最忙、也最沉重的時刻」！一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享，天氣轉冷後，急救室一整天就接連出現多起到院前死亡（OHCA）個案，讓人深刻感受到低溫對生命的衝擊。

近日寒流來襲、氣溫驟降，急診室第一線醫師直言「這是最忙、也最沉重的時刻」！（圖／報系資料照）

一位急診醫師在臉書粉專《急診醫師碎碎唸》發文表示，描述，其中一名患者早上還能與家人通電話，僅表示食慾不佳，未料返家後卻倒地不起，送醫已無生命跡象，家屬當場崩潰痛哭；另一起個案則是原本仍有意識，卻在送抵急診後迅速失去生命，所幸家屬事前已有心理準備，依患者生前意願選擇放手。醫師感嘆，死亡往往無聲無息、不會等人準備好，事前溝通與準備，才能讓生者與逝者都少一分遺憾。

低溫容易誘發心血管疾病，民眾務必做好保暖與生活調整。（示意圖／Pixabay）

面對寒冷天氣帶來的健康風險，振興醫院也在臉書粉專提醒，低溫容易誘發心血管疾病，民眾務必做好保暖與生活調整，建議養成六大習慣：

起床時放慢動作、避免姿勢性低血壓 衣物採洋蔥式穿搭、隨時保暖 縮小室內外溫差、外出前先暖身 避免清晨低溫運動及冷熱交替洗澡 維持規律作息、不熬夜 定期監測血壓、血糖與血脂，有胸悶、心悸或頭暈等症狀應立即就醫

最後，醫師也再次提醒，寒流來襲不只是「覺得冷」，對長者、慢性病患者更是生死關卡，提前防範、及早準備，才能真正守住健康與生命。

