他騎車「8分鐘收8罰單」噴9600元！網猜：檢舉達人

生活中心／饒婉馨報導

彰化縣秀水鄉的鄉民代表於12日在臉書社團發文，內容寫下「有位鄉民的家中長輩，只是去醫院回家一趟，短短8分鐘內竟然連續收到8張交通罰單！」，附上一張擺滿8張罰單的照片，她認為違規地點幾乎在同一條道路，且時間幾乎重疊，讓她不禁提出質疑交通設計與執法方式，是否要更加貼近民眾的生活，引起兩派網友熱議。





看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

民眾收到8張罰單竟意外發現地點相近，時間也相隔不遠，讓該縣鄉長看了難以接受。（圖／翻攝自臉書社團《愛秀水說秀水》）

彰化縣秀水鄉縣長吳泳慧於12日在 臉書社團「愛秀水說秀水」 發出一則貼文配上8張罰單的合照，她在內文特別強調「違規地點集中在同一路段、時間幾乎重疊」，表示這樣的情況，讓人不禁反思，「你覺得我們的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活」。貼文曝光後，馬上引來網友熱議，還有人懷疑是被檢舉達人尾隨，「現在檢舉達人都這樣！自己要小心，在路上使用交通工具，沒有像以前那麼好混了！」、「強烈建議搭車！！！」、「有業績壓力？」、「真的想知道檢舉人是誰...他用什麼心情去拍照的？」、「太誇張了政府不該放任惡意尾隨跟蹤偷拍的惡魔造成多數人的不滿，政府部門應即早檢討」；不過，有另一派網友認為「阿就不要違規啊」、「長輩應該遵守交通規則才是…」、「8分鐘那麼多違規也是很厲害，應該是別人要注意不要遇到這位長輩才對」、「我只覺得這個駕駛人如果沒有將自己準備好的話，那就不要把車子開上路，以免哪天造成他人的傷害」、「沒打方向燈就像鬼切，很危險」。









看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

網友對此持有正反面意見，但大多數人都認為不該違規。（圖／翻攝自臉書社團《愛秀水說秀水》）

警方針對這8張罰單進行調查後，指出所有違規事件都集中在10月16日中午時段，且發生時間僅相隔約8分鐘，地點涵蓋彰化市的彰馬路、彰秀路、崙美路至彰水路，檢舉時間間隔僅1到2分鐘。警方強調，雖然違規密集，但由於涉及不同路口，因此8次檢舉案皆成立。違規項目主要包括左轉、右轉時未依規定使用方向燈，以及未依標線指示行駛；其中7件屬於彰化警分局轄區，另1件則在鹿港分局轄區，依據《道路交通管理處罰條例》，機車未打方向燈在一般道路可處 $1200至$3600元罰鍰，未依標線行駛則可處$600元至$1800元，若採基本罰計算，這名長者將面臨累計罰款約9600元的罰鍰。

