他驚北部1地「已沒有台灣人」！在地人笑：出門即出國

生活中心／張尚辰報導

一名網友表示，來到中壢，一眼望過去幾乎都是東南亞人士。（圖／翻攝自Google Maps）

近日，一名網友分享，他走在桃園中壢區的街頭上，發現一眼望過去幾乎都是東南亞人士，甚至還有一些店家的看板寫得是外文，彷彿有置身泰國或菲律賓的感覺。貼文曝光後，吸引186萬人次瀏覽，4.6萬人按讚，甚至還有網友笑稱「去中壢可別忘了帶護照」。

該網友在Threads上貼出多張中壢區的照片，寫下「我正式宣布，中壢市區已經沒有台灣人了。有身在泰國或菲律賓的感覺」，貼文發出後，引發網友熱議。

廣告 廣告

還有人說，桃園後站的店家看板幾乎都是外文。（圖／翻攝自Google Maps）

不少網友紛紛留言表示，「我這個月打算去越南跟泰國玩。所以我買了一張去中壢的火車票」、「泰式料理，我推隆德灣。越南料理我推鳴心」、「火車站前真的是移工的天下」、「以後不用出國了！去中壢就有滿滿的東南亞風」、「這樣是不是不用出國去東南亞玩了」、「西門町也是快被佔領了」、「出門即出國」。

也有人讚嘆這些外籍人士的消費能力真的相當驚人，「現在如果沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」、「他們花錢都不手軟，每次下班路過都覺得很厲害，每個出來都大包小包」、「這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」、「那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂」。

更多三立新聞網報導

不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中

2025全球百大旅遊城市出爐！台北超車京都、曼谷 名次曝光

得糖尿病不自知！醫曝臉上恐出現「7徵兆」 示警：中3個快就醫

電子鍋出現「4狀況」快淘汰！達人曝正確用法 做錯致癌物恐下肚

