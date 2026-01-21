他驚見移工爽吃餐廳：如何存錢？眾人揭3大關鍵：誰會請台灣草莓

生活中心／王文承報導

一名男子觀察到，東南亞餐廳的餐點價格並不便宜，即便如此，仍有不少外籍移工頻繁用餐，讓他不禁好奇詢問：「他們到底是怎麼存錢的？」（示意圖／資料照）

現今社會經濟壓力逐漸加重，加上薪資成長追不上物價上漲速度，讓許多年輕人難以存錢，甚至選擇「躺平」成為月光族、及時行樂。不過，一名男子觀察到，東南亞餐廳的餐點價格並不便宜，即便如此，仍有不少外籍移工頻繁用餐，讓他不禁好奇詢問：「他們到底是怎麼存錢的？」貼文曝光後，引發網友熱議。

他見移工吃餐廳：如何存錢？眾人揭3關鍵



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，自己居住在新北市南勢角一帶，周邊隨處可見外籍移工。他注意到當地東南亞餐廳的餐點動輒接近200元，但前來用餐的外籍移工依然絡繹不絕，讓他好奇，外籍移工在負擔日常生活開銷之餘，是否有特別的省錢方式或理財策略。

貼文曝光後，不少網友分享觀察與經驗，「老實說他們真的比較拼，肯吃苦幹髒活又肯加班難怪沒人要請台灣草莓」、「外勞拼起來抵三個台灣人！你說呢？」、「他們基本上天天加班，放假還會去打零工，像是清潔或農田工作」、「很多外籍移工幾乎每天加班，而且有些人喝飲料的頻率比吃正餐還高」、「外籍勞工普遍刻苦耐勞，願意加班，自然收入就多，加上公司通常提供宿舍，少了房租就省下一大筆」、「他們可能只有放假才會外食，餐費佔薪水比例其實不高」。

也有網友指出，外籍移工多半由公司供餐、供宿，「公司有宿舍，不用自己付房租」、「不少雇主包吃包住，扣掉寄回家的錢，剩下的薪水就能自由運用」、「依法雇用外籍勞工多半需要供餐」、「上班時間幾乎都是吃公司準備的便當」。

還有人提到外籍移工常見的理財方式是購買黃金，「他們很愛買黃金，在中壢車站附近常看到」、「很多外籍勞工會買實體黃金」、「台灣的黃金純度高，帶回母國販售價格不錯」、「對他們來說，買黃金是一種保值又安心的投資方式」。

