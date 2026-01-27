他驚見鄰居浴室裝這1物 洗澡全被看光！結局展開 驚呆眾人：太衝擊了

生活中心／王文承報導

一名網友表示，某天晚上從自家廁所往外看時，赫然發現對面樓下住戶的浴室雖然裝了百葉窗，卻仍能清楚看到對方洗澡的畫面。（圖／翻攝自freepik）

不少人會在家中浴室窗戶加裝百葉窗或窗簾等遮蔽物，以避免如廁或洗澡時被外人看見。不過，一名網友卻分享尷尬經驗，某天晚上從自家廁所往外看時，赫然發現對面樓下住戶的浴室雖然裝了百葉窗，卻仍能清楚看到對方洗澡的畫面，讓他相當困擾，不知道該如何提醒對方，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他驚見鄰居浴室裝這1物 洗澡全被看光！



一名網友在社群平台《Threads》發文指出，某晚拉開自家廁所窗簾時，意外看見對面樓下住戶正在洗澡，對方浴室雖裝有百葉窗，但遮蔽效果有限，幾乎一覽無遺。他不知該如何開口提醒鄰居，只好上網詢問：「我要怎麼在社區群組提醒他呢？」

貼文一出，引發大量網友熱議，「附近鄰居也是百葉，但之前他都不拉，常常晚上洗澡前脫光走來走去，還有幾回帶女伴，兩個光溜溜，太衝擊了」、「百葉窗很薄，晚上燈一開就像皮影戲」、「百葉窗不管葉片往上或往下調，基本上都看得到裡面，尤其晚上超明顯」、「百葉窗真的不太安全，從樓上往下看還是會有縫隙」、「不管是樓上往下、樓下往上看，百葉窗都像透明擺設」。

也有網友分享自身經驗，他新家走廊正好能看到浴室窗戶，當初同樣安裝百葉窗，但不論角度怎麼調整，站在走廊都能清楚看見浴室內部，只有正面看不到，最後只好再加裝捲簾，才真正解決隱私問題。

此外，也有人建議原PO可透過管委會協助宣導，「我們社區前陣子就有公告，很多人真的不知道百葉窗葉片較小的款式，從高處往低處看很容易被看光」。

對此，一名百葉窗業者也說明，市面上常見百葉窗葉片寬度為2.5公分，而加大至5公分的葉片款式，在隱私性與耐用度上都較佳；此外，2.5公分的款式也有防偷窺設計，透過調整葉片角度，能讓縫隙縮小，提升遮蔽效果。

