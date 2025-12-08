他驚見高鐵站務員起薪嚇傻 還能算鐵飯碗？老鳥跳出揭真相：這才是關鍵

生活中心／王文承報導

名網友看到台灣高鐵徵才資訊，認為站務員起薪僅有36500元，對應現今高物價，真的很慘。（示意圖／資料照）

年底將至，許多人蠢蠢欲動，打算領完年終後再提出離職，尋找待遇更好的工作。一名網友看到台灣高鐵徵才資訊，認為站務員起薪僅有36500元，對應現今高物價，真的很慘。貼文曝光後，引發網友熱議，也釣出現任員工解答，只要新進員工願意加班，月薪可衝到5萬元，近兩年的年終甚至可達6個月。

他見高鐵站務員起薪很低 老鳥跳出揭真相



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，他無意間看到高鐵招募站務員的條件，要求英文聽說讀寫能力中等以上，但起薪僅36500元，他認為這樣的薪水在現今物價下實在偏低，好奇地問：「為什麼年輕人願意在台灣高鐵上班？」

廣告 廣告

貼文曝光後，引起網友熱議，「不知道現在員工買高鐵票還有沒有一折」、「鼎泰豐薪水都比他們高，但高鐵休假好處是可以無限搭乘」、「重點是車上還有很多奧客」、「比我想像的少很多，我以為薪資至少有45,000以上」、「高鐵大概是交通相關產業薪水最好的了」、「就算沒賺也會有年終，鐵飯碗啊」。

然而，一名現任高鐵員工透露，新進站務員薪資範圍其實差異很大，只要願意加班就能衝高收入：「不喜歡加班的同事（8小時班）每月大約40K~43K；喜歡加班的同事（9~10小時班）每月大約45K~50K。」

這名員工補充，他已在高鐵工作6年多，薪資加上津貼與加班費，每月實領可達75K。至於年終獎金，近兩年都達6個月。最實在的福利則是員工可以享受銅板價搭乘高鐵，以及上下班通勤免費。

更多三立新聞網報導

130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光

婚宴一桌3萬朋友買單？人妻包3600元遭當面嫌棄 新人黑歷史曝眾人氣炸

帽T抽繩脫落免抓狂！達人揭用3物品「10秒神復原」 眾人驚呆：必備知識

誰才是正宗？北漂妹「點1早餐」見實物崩潰 一票南部人瘋掉：啥鬼料理

