他驚見7-11賣大閘蟹還打65折！全台販賣門市曝光 一票人暴動：珍食蟹囉

生活中心／王文承報導

現今社會經濟壓力沉重，許多人為了省錢，會選擇到超商7-11 的「i珍食」區解決一餐。不過，有網友意外發現，i珍食區竟然整籃擺著特價的大閘蟹，每隻貼上65折標籤，折後只要363元，再加39元就能現場代客料理，讓他驚呼宛如海產店。貼文曝光後立刻掀起一陣轟動。據了解，全台僅有5間Fresh門市販售，其中康橋與愿橋門市提供現場加價39元的現蒸服務。

他驚見7-11賣大閘蟹還打折



一名網友在《Threads》發文表示，他在台南南區的首府門市看到整籃大閘蟹，每隻都貼著65折優惠標籤，折價後只要363元，若再加39元還能請店員代為料理。他忍不住笑說：「i珍食的極致，就是連大閘蟹也要 i珍食。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「珍食蟹囉」、「太誇張了哪裡有」、「今年都買不到，這裡竟然買得到」、「他已經打折了我還是吃不起」、「有一種沒錢是就算 i珍食也吃不起」、「怎麼便利商店會賣螃蟹」、「好感蟹，i珍食讓我們飽餐一頓」、「只有7-11能超越7-11」。

也有不少人擔心食安問題，「螃蟹壞得很快，是先腐敗後死亡，不要冒險」、「海鮮有點可怕，會不會拉肚子」、「我寧願買新鮮的」、「螃蟹是先腐敗後死，貼 65 折時雖然看起來活，但內臟可能已經臭了，不建議買」、「吃了換你變 i珍食，快死了」。

對此，原PO回應，他看到的i珍食大閘蟹仍是活的，「那隻蟹還活著」。也有網友指出，「這類通常已經沒什麼肉，即使活著但放太久沒進食，不過只要有膏或有蛋就還行。」

據了解，7-11延續去年的熱潮，今年11月26日再次開賣大閘蟹，全台僅5間門市販售，包括康橋、愿橋、亞萬、首府、湖美等店，每隻重達5.3兩至5.8兩，嘗鮮價559元；其中康橋與愿橋門市更提供39元代客料理的「大閘蟹現蒸服務」。

