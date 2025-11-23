他驚訝台北跨年房價「住1天抵4個平日」 網喊正常：還是會客滿
2026年即將到來，不少民眾已經開始提前訂房準備跨年。不過，就有一名網友發現，台北某間飯店原本平日7000多元的房型，跨年夜直接飆到接近3萬元，幾乎是平日房價的4倍，讓他驚訝直呼「這樣算是正常的嗎」。
日前一名網友在PTT發文，表示他準備跨年跟朋友一起出去玩，所以開始查飯店、旅館。結果看到一家台北知名飯店跨年夜的價格後，他被嚇了一大跳，「平常最低只要7、8000元，跨年那天竟然快要到3萬元？這價格是平常的4倍」，讓他忍不住想問這樣算正常嗎？
根據圖片中可見，這家飯店12月平日房價最低7800元，但到了12月31日的跨年夜卻直接漲到29600元，幾乎是平日的近4倍。
文章一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示「正常阿，你搜明年WBC東京的房價你也會嚇到」、「就是這樣，有的飯店還規定要連訂兩天」、「正常阿，誰叫你跨年要去」、「有錢有閒來跨年」、「你信不信還是會客滿」、「尊重自由經濟」。
