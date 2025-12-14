他體驗越式洗頭！2週後「1處」超癢 醫一看嚇傻：長滿黴菌

記者鄭玉如／台北報導

男子體驗越式洗頭後耳朵悶癢，檢查發現耳朵裡長滿黴菌。耳鼻喉科醫師陳亮宇提醒，民眾享受耳部服務時，要注意工具衛生。（示意圖／三立資料照）

台灣近幾年掀起「越式洗頭」熱潮。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，一名朋友先前體驗越式洗頭，享受洗髮、按摩及掏耳服務，未料沒多久，他就感覺耳朵悶悶的，出現搔癢的狀況，檢查發現耳朵裡長滿黴菌，這類疾病並不好治療，通常需1到2個月才有辦法控制。

陳亮宇在臉書粉專提到，他的朋友先前嘗試「越式洗頭」，店員會幫忙洗頭和按摩，還有一項附加服務「掏耳朵」。起初他非常喜歡，三天兩頭就去享受服務。然而兩週後，他開始感覺不對勁，耳朵越來越悶，而且異常搔癢，趕緊到診所做檢查。

陳亮宇表示，「不看不知道，一看嚇一跳」，發現朋友兩隻耳朵內長滿黴菌。他推測，這可能是因為店員幫上一位已有耳部黴菌的客人掏耳，事後工具未經妥善消毒，導致黴菌傳染到下一位顧客，也就是他的朋友。

陳亮宇提醒，耳部黴菌感染並非小病，治療需要一段時間的反覆殺菌與清理，通常可能需要「1到2個月」才有辦法控制。因此，民眾在享受耳部服務時，應特別注意店家的衛生環境與工具消毒情況，避免耳朵健康受到影響。

