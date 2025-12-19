他高空墜落頭部著地... 奇美跨團隊7度手術成功喚醒「植物人」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

42歲的李先生，在高空進行電纜布線作業時不慎墜落，導致頭部著地重創，送醫時已是重度昏迷，並出現瞳孔放大等危急徵象，收治的奇美醫院醫療團隊緊急手術清除血塊並啟動低溫療法，助李先生度過危險期，前後7次手術及長達9個月的跨團隊治療，讓李先生從毫無反應的植物人狀態，恢復到自行進食、短距離行走，甚至能以簡單的句子溝通。

奇美醫院神經外科主治醫師鄭鴻翔表示，李先生被送到醫院時，電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重外傷。

醫療團隊當下緊急執行雙側開顱手術清除血塊；術後為控制嚴重腦腫與飆升的腦壓，採用藥物控制腦壓並啟動「低溫療法」，將體溫控制在34至35度，以降低腦部發炎與代謝負擔，度過危險期。

儘管病情逐漸穩定，但李先生一度處於植物人狀態，對外界的刺激沒有反應，隨後經醫療團隊評估後，安排重複性經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧治療、中醫針灸，以及積極的復健。

鄭鴻翔表示，創傷性腦損傷（TBI）是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，病人常因腦皮質受損而喪失與外界溝通的能力。即使部分腦幹反射仍在，但認知、行為、情緒調節等功能皆受到影響，往往需長期照護，漫長的復健期也常讓家屬心力交瘁，同時必須反覆面對醫療決策、龐大的醫療負擔與不確定的預後，對家庭造成極大壓力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，在亞急性期（腦傷後1至3個月）的創傷性腦損傷（TBI）導致意識障礙（昏迷或植物人）的病人中，非侵入性技術的重複性經顱磁刺激（rTMS）可作為一種促進意識恢復的輔助治療，透過磁場刺激大腦皮質，有助於活化腦部受損區域並促進神經可塑性，奇美醫院更以跨科部整合策略，結合高壓氧、中醫針灸與復健治療，全方位提升腦傷病人的復甦機會。

不過，洪翊傑強調，rTMS治療前必須經由專科醫師謹慎評估，才能決定是否可施行，若病人體內有金屬植入物，如心律調節器、人工電子耳、腦部手術植入物等，或無法接受核磁共振（MRI）檢查者或三個月內曾發生癲癇或有其他腦部創傷史的病人，都可能不適合此種治療。

