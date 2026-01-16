他高鐵車廂大聲講話！下秒「飆髒話」米可白全目擊

娛樂中心／綜合報導

39歲女星米可白（趙亦瑄）過去以兒童節目「葡萄姐姐」身分出道，親民形象深植人心。她時常在社群更新動態，日常生活中的大小事都不吝與粉絲們分享。她日前發文透露自己搭高鐵，遇到一位乘客當面飆罵車長，並同步上傳驚人畫面，貼文曝光引發網友熱烈討論。

不時就透過社群分享工作趣事和家中愛寵的米可白，15日在臉書發文提到，自己搭乘高鐵，遇到有乘客在車廂內大聲交談。當天車長禮貌上前勸導，豈料卻換來對方不堪入耳的髒話回應。

廣告 廣告

阿北搭高鐵「大聲講話被勸」怒了！罵車長髒話「驚人畫面曝」米可白目擊全程

女星米可白時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自臉書@米可白）





對於旅客的失格行為，米可白忍不住提醒說「旅客～『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡，它是我們在公共空間裡，彼此最基本的修養」，並有感而發「真正的教養，是在沒有人要求時，依然懂得尊重」。反觀車長，在面對旅客失控飆罵時，依然保持專業與冷靜，米可白則是大讚「真的很辛苦，也值得被尊重」。

阿北搭高鐵「大聲講話被勸」怒了！罵車長髒話「驚人畫面曝」米可白目擊全程

米可白搭搭高鐵遇見旅客飆罵車長髒話，現場畫面曝光。（圖／翻攝自臉書@米可白）





貼文曝光引發網友圍觀熱議，不少人留言表示：「車長修養很好，父母很會教」、「車長很無辜」、「已經無關禮貌、修養了，不堪入耳的髒話，會被告受罰的」、「禮貌和頭髮一去不復返了」。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：阿北搭高鐵「大聲講話被勸」怒了！罵車長髒話「米可白全目擊」驚人畫面曝

更多民視新聞報導

女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪

北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？

讚「移居中國10年」過超好！劉樂妍因1事被罰了

