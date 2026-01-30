他麻煩大了！國民法官首宗「境外殺人」被打臉 高院發回理由曝光

周昱帆(戴帽者)返台投案，成為全案唯一被起訴的被告。資料照。侯柏青攝



台灣毒販王紘騰在泰國行刑式槍殺44歲台灣通緝犯石茂強，王綋騰等3嫌案發後逃往柬埔寨，負責「遞槍擦血」的25歲手下周昱帆返台投案遭起訴。檢方認為周昱帆是共犯，但一審認為他主觀上沒有殺人犯意，僅依「幫助犯」輕判7年。高院今認為，一審認定的事實違背經驗及論理法則，將全案撤銷發回北院更審，而高院發回理由對周昱帆不利，他將再次面對10年以上的殺人重罪。

本案是《國民法官法》上路3年多以來，首例由國民法官審理的「境外殺人案」，卻也是第二起被高院撤銷發回的國民參審案件。國民參審案件首例被發回的案件，是新北地院國民法庭審理的，無照男黃國維毒駕撞死年輕警察黃瑋震一案，一審判黃男18年6月，但二審認為可能刑度有重複評價等問題，因而發回新北院更審，黃國維有機會爭取更輕的判決。

台籍通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，家屬在台為他討公道。翻攝自石茂強臉書

檢方：遞槍的也是殺人共犯

本案是罕見的境外殺人案，發生地點在泰國。據檢方調查，台灣毒販王綋騰和台灣通緝犯石茂強在泰國發生毒品交易糾紛，王綋騰指示同夥周昱帆、許峯源於2024年2月24日搭機前往泰國，翌（2/25）日凌晨抵達他的曼谷租屋處，3人和另名共犯林廣原約石茂強談判。

據了解，當時石茂強揚言對王綋騰的泰國女友Piyanuch Thammarat（暱稱糖糖）不利，王綋騰遂持槍朝石男的太陽穴開槍，石男頭部中彈倒地。而王綋騰則將涉案槍枝放回2樓周昱帆房間的槍盒裡。石男倒臥血泊時不斷掙扎呼救「救命啊...兄弟對不起、對不起」，王綋騰幾分鐘後又指示周昱帆回房間拿手槍，再次於凌晨4時15分朝石男左後腦開第2槍，石男當場死亡。

案發後，王綋騰指示周昱帆和許峯源幫忙清洗血跡，另名共犯林廣原則開車棄屍，王綋騰還嗆聲「我在他身上賠那麼多錢，幫個忙卻推三阻四的」，其後，王綋騰等人和糖糖一起逃亡柬埔寨避難。僅周昱帆返台投案，檢方依共同殺人罪起訴王綋騰和周昱帆，通緝許峯源、林廣原。

事後泰國警方主動提供情資給台灣，檢方雖然主張周昱帆是殺人共犯，但一審國民法庭審理後認為，周昱帆應是因王綋騰突然向石茂強開槍引發恐懼，才會按指示「被動遞槍」給王，僅構成「幫助殺人罪」，考量他沒前科、年紀尚輕，輕判7年。

2024年2月25日，泰國蘇凡納布機場附近發現石茂強屍體。翻攝臉書＠ข่าวสารเมืองปราการ v2

高院：3點不合理，1處沒判到

但全案上訴後卻出現轉折，高院的見解和北院國民法庭迥異，高院今天認為，原判決認定的事實違反經驗法則和論理法則，將周昱帆殺人案撤銷發回更審，合議庭也具體點出3個不合理之處。

首先，合議庭認為，死者石茂強遭王綋騰射擊第一槍倒地後，仍在現場掙扎、呼救，並沒有立刻發生死亡結果，周昱帆也承認，不清楚石茂強是哪個部位遭到槍擊。原判決卻以石茂強被開第一槍後倒地，就逕自推論周昱帆主觀上已經認知到，石茂強的死亡結果「不可避免」，顯然未依案發時的情況做整體判斷。

其次，原判決認為周昱帆幫忙拿槍、遞槍，只是縮短王綋騰自行取槍的距離與時間，既然石茂強的死亡無法避免，因而推定周昱帆的遞槍行為並非「不可或缺」，也認為周昱帆主觀上沒有讓石茂強趕快死亡的意思，原判決的見解不符一般經驗法則。

2024年2月25日，泰國蘇凡納布機場附近發現疑似台灣男性屍體。翻攝臉書＠ข่าวสารเมืองปราการ v2

此外，周昱帆接獲王綋騰指示上樓取槍，再下樓返回王綋騰與石茂強的所在位置，本來就需要經過相當時間，原判決根據這一點，推論周昱帆有「消極抵抗」行為，認定上有疑義。

高院綜合考量後認定，原判決推論周昱帆主觀上，沒有具備和王綋騰共同殺人的犯意，只認為他構成幫助殺人罪則，不符合經驗法則和論理法則。

而高院也另外點出，周昱帆觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》的部分，根據檢方的起訴書記載，當時犯案兇槍是放在周昱帆的房間，後來是由周昱帆自己拿槍交給王綋騰。檢察官在一審開庭時主張，周昱帆觸犯的是持有具有殺傷力的非制式手槍罪嫌，這和殺人罪屬於裁判上一罪關係，一審當時曾納入爭點一併審理，但判決書卻隻字未提，顯然有被告已請求的事項而沒有判決的程序違誤。

高院因此認定，檢察官上訴指判決違法有理由，且原判決裡的違法可能會影響罪責和科刑事實的認定，高院無法自為判決，因此撤銷發回更審。承審周昱帆殺人案的合議庭成員為審判長遲中慧、受命法官黎惠萍及陪席法官陳昭筠。 全案得上訴。

