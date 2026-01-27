他點名江啟臣 台美關稅協議拖下去，後座力將落在國民黨身上

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）點名南韓國會未履行與美國達成的協議，因此將談妥的15%關稅調高至25%。總統賴清德今日接受媒體專訪時被問及此事，坦言「希望不要有變數」，同時喊話藍白「不要焦土政策」，若推翻談判成果，對經濟的衝擊會非常大。民進黨立委郭國文說，請藍白立委向人民承諾，會盡速審查台美關稅相關法案，讓台灣避免25%的悲劇！

江肇國點名江啟臣，韓國的關稅調高至25%，請問江啟臣副院長，確定還要嚴審嗎？（圖／翻攝畫面）

郭國文表示，最近跑攤遇到傳產、金融業的人，大家都大讚政府在美國關稅的表現，竟然談判到世界最好的15%！​今天看到川普提升南韓關稅的新聞，從15%變成25%，原因是南韓國會還沒有通過協議。這個動作，就是給藍白最好的警示。

​郭國文提到，當初台灣暫時性關稅20%時，藍大批是挫敗，批比日韓高沒辦法競爭。如果藍白再不做好立法委員的工作，那台灣產業的未來會被他們一併拖垮。面對韓國的前例，請藍白立委向人民承諾，會盡速審查台美關稅相關法案，讓台灣避免25%的悲劇！

民進黨台中市議員江肇國則點名有意參選台中市長的國民黨立委江啟臣，今天韓國的關稅調高至25%，請問江啟臣副院長，確定還要嚴審嗎？台美關稅是行政團隊歷經多輪談判、承受極大壓力，好不容易才談到15%的結果。尤其關稅協議在立法院的審查只有「全過」或「全不過」，江副院長所謂的嚴審，根本就是想要拖延、拖累台灣而已！就連商總董事長許舒博（前國民黨中常委&前立委）也說，關稅協議如果拖下去，後座力將落在國民黨身上！在野黨持續無視產業的期待，就這麼想把台灣搞爛嗎？

