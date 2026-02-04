他點名「這1世代」辛苦遭遇 嘆是否最慘！網兩派戰翻

生活中心／李紹宏報導

近日，一名網友在PTT八卦板發文，提問「民國75年至85年出生的人是否為台灣最慘的一代？」，並點出原因指出，這一代人（約目前28至38歲）成年時落在民國95年至105年之間，正面臨台灣社會轉型的陣痛期。不過貼文一出，隨即勾起許多同世代網友的集體共鳴，紛紛留言分享當年的生存困境。

網友認為，民國75年至85年出生的人面臨許多環境和社會困境。（示意圖／資料照）

這名網友說，自己也是在民國75年至85年出生的人，在步入社會時，正逢台灣產業大規模西進、國內實質薪資停滯，媒體當時鋪天蓋地報導「22K」議題，低薪陰影籠罩社群，讓新鮮人面臨極大的就業困境與經濟壓力。

與此同時，當時社會輿論盛行「捧對岸、唱衰台灣」的氛圍，在兩岸產業結構消長下，考取公職成為當時唯一的避風港，顯示出對未來職涯發展的普遍焦慮。因此，原PO便好奇想問，這一代的人是最慘的嗎？

文章一出，引發熱議，不少人直呼其實7年級生才是最慘的，「75（年次）附近真的是生錯年代無誤」、「75的，我覺得有好有壞，我們經歷時代的變遷」、「有人說是6尾7初，有人說是7尾8初，但不管哪個，7就是最慘不用懷疑」、「我就是7年級頭，慘，買不起房」、「7年級真的特別愛抱怨」。

不過也有網友認為，其實每個世代都有必須面臨的問題，「80後，家裡又沒留資產那真的很慘」、「: 82吧 差一點可以當四個月 可…可惡」、「90年的才慘吧 一畢業股票高點、房價高點，薪資最低點，可悲」。

