他點外送收到「劣質豆漿」！結塊發臭「激似未乾水泥」

生活中心／于士宸報導

又發生食安危機！日前台南一名消費者在臉書爆料公社透露，自己透過外送平台購買知名連鎖鍋貼店的黑豆漿，沒想到打開後竟發現液體結塊、發出酸臭味，讓他感到相當震驚，於是發文提醒大家注意。對此，台南市衛生局也於今日派員到店進行稽查，強調若有缺失將依法開罰。





他點外送收到「劣質黑豆漿」！結塊、發臭「激似未乾水泥」網喊：是鼻涕嗎

原PO透過外送平台訂購鍋貼和黑豆漿等餐點，卻收到一杯已經臭酸、結塊的豆漿。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）





一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己透過外送平台訂購鍋貼和黑豆漿等餐點，卻收到一杯已經臭酸、結塊的豆漿。從原PO曬出的影片中可見，紙杯中的黑豆漿呈現淺灰色，且倒出來的時候已不是液體，是呈現微微的凝固狀態，不僅如此，味道更是不好聞，已經發臭壞掉，外型激似「未乾的水泥」。畫面曝光後，引起熱議，不少網友回應曾遇過類似狀況，懷疑是是熱豆漿冷藏退冰造成。但店家將品質不穩定的食品銷售給顧客，讓網友紛紛留言：「豆漿會變成豆花，基本上就是已經酸掉壞掉」、「應該直接拿回退貨」、「好噁」、「你是不是買到芋泥」、「是鼻涕黑豆漿嗎，酸味肯定噁心到不行」。

廣告 廣告





他點外送收到「劣質黑豆漿」！結塊、發臭「激似未乾水泥」網喊：是鼻涕嗎

網友見狀，紛紛留言喊噁。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）





對此，根據《TVBS新聞網》報導，被質疑黑豆漿臭酸的店家，今日拉下鐵門不對外開放，目前店家總公司則表示未收到消費者直接反應，僅從社群媒體上知情此事。然而，衛生局經稽查過後並無發現店家異狀，呼籲消費者若還有疑慮請主動聯繫食品公司。





原文出處：他點外送收到「劣質黑豆漿」！結塊、發臭「激似未乾水泥」網喊：是鼻涕嗎

更多民視新聞報導

公寓信箱遭塞「一排往生被」！30住戶嚇壞急報警

高中生遭「濺水」寫詩抒發！車主氣炸「喊告」全網怒了

盧秀燕稱「獸醫有執照」！律師嗆「這1句」籲她道歉

