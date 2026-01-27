他點發票中獎連結秒噴1.6萬！網揭1破綻：露餡了

生活中心／楊佩怡報導

2025年11、12月份統一發票中獎號碼近日剛公布，舊友不少網友在社群上發文分享中獎喜悅，不料就有網友發文表示，收到來自「momo購物網」的電子發票中獎簡訊，沒有考慮這麼多的他，直接點開連結，結果被盜刷了1.6萬元，貼文曝光後，不少人驚呼：「我也有收到耶！」。





網友收到「假」momo購物網的發票中獎電子郵件，並點擊連結進行兌獎操作。（圖／翻攝自臉書@「爆料公社公開版」）





一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」上發文表示，26日早上他收到發票中獎email，當他點開連結時，因為做的太像財政部官網，因此他沒有懷疑的按照指示操作。從截圖畫面中可見，原PO收到一封來自稱「momo購物網」發來的電子郵件，標題寫著「月雲端發票對獎結果通知，已為您準備- 事件代碼：MMG-856369確認及 9-12 月雲端發票對獎結果 (案件編號 XYZ-68927)」。

由見下方還有兌獎步驟，「登入 Momo購物網會員，查閱中獎資訊及信用卡收款設定」→「確認賬戶資料是否完整，並檢查發票及回饋金額信息」→「完成確認後，本平台將依照流程進行回饋金發放處理」→「完成確認後，本平台將依照流程進行回饋金發放處理」。操作完畢後，原PO發現自己被盜刷了新台幣1萬6680元，且後來他實際查閱momo官網，早在1月23日時官網就有公告說明詐騙消息。

男子操作完領獎步驟後，因填入信用卡資料，慘遭詐團盜刷1.6萬元。（圖／翻攝自臉書@「爆料公社公開版」）





網友共鳴：中獎號碼竟然「全台統一」？

貼文曝光後，引來網友表示「什麼時候領獎還需要輸入信用卡號碼？」、「記住ㄧ個重點任何形式中獎或異常，絕對不會要求驗證信用卡，只有正規購物平台或電子支付平台，才需要綁定信用卡與驗證」、「財政部什麼時候開始輸入信用卡了」、「這釣魚信件很用心欸，但網域露餡了政府是gov.tw結尾」、「領獎是打戶頭帳號吧 怎麼會是信用卡」。

此外，還有許多與原PO一樣收到相同簡訊的網友們分享道「我也有收到，然後中獎發票號碼跟你一樣」、「我上個禮拜也有收到一樣的信件，我覺得內容怪怪的，就沒有理它了⋯」、「我也有收到耶！但幸好我有打去momo客服確認⋯」、「我也有收到這封信，大家一定要注意別被騙」。

