他點蝦皮「新功能」竟可再多1天取貨 一票網驚呆！官方證實了

許多台灣人喜歡用蝦皮網購，再去店到店取貨，雖然店到店的取貨期限已經更改至5天，不過最近有網友發現，現在竟然還能「延長取件」，讓他相當意外，也讓其他網友直呼超級酷。對此，蝦皮官網證實，自去年底開始即提供此服務，不過僅限店到店門市，且每筆訂單最多只能延長一次。

蝦皮「延長取件」新功能，讓網友相當驚訝，不過根據官網，目前該功能僅限蝦皮店到店訂單。（示意圖／資料照）

這名網友在Threads上分享，在自己的蝦皮App顯示訂單詳情的頁面上，顯示該訂單已配達取件門市，除了須在規定期間內，攜帶證件或取件驗證碼至門市取件外，竟出現「延長取件」按鈕，讓他相當驚訝，也讓不少網友感到新奇，「我都沒有出現欸，最近買一堆都沒看到」、「沒看過欸！好酷喔，應該是新功能」、「他是不是比較喜歡你，包裹到貨的隔天我就收到（包裹退回倒數）」、「我的是之前才有」。

事實上，根據蝦皮官方網站說明，自2025年11月17日起，為提供買家更充裕的取件時間，確定提供「延長取件期限」服務，不過須注意，目前僅限蝦皮店到店訂單可以使用，也強調貨物可能會因為物流作業或門市等因素不符合條件。此外，蝦皮列出3點注意事項。

何時可以操作延長取件期限？

當蝦皮店到店訂單已達取件期限最後一天，若因不可抗力因素暫時無法取件（如：門市臨時停業、機台故障、天災、個人因素等），買家可嘗試延長取件期限一天，每筆訂單至多延長一次。

如何操作延長取件期限（以蝦皮購物App為例）？

買家可透過【購買清單 > 待收貨】、【訂單詳情】、【訂單詳情 > 服務中心】、【運送資訊】頁面操作延長取件期限。

成功操作延長取件期限後，系統將顯示提示訊息並發送推播通知，買家可透過【運送資訊】或【通知】頁面確認取件期限。

蝦皮購物App延長取件操作一覽。（圖／翻攝自蝦皮官網）

為什麼無法操作延長取件期限？

若蝦皮店到店訂單已達取件期限最後一天，但系統未出現【延長取件 / 延長取件日期】按鈕，可能為以下原因：

1.包裹已進入退貨處理階段

2.下單之物流方式非蝦皮店到店

3.下單之蝦皮店到店門市暫未開放延長取件服務

蝦皮提醒，如果訂單無法使用延長取件期限服務，買家需在原定取件期限內前往門市取件，避免影響自身權益。

