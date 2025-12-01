他「乳頭流膿」 照X光才發現刀卡體內8年

坦尚尼亞一名44歲男子右乳頭長期流出惡臭膿液，就醫照X光後才發現，胸腔內竟卡著一片刀刃約8年之久。（圖／翻攝自《外科病例報告期刊》Journal of Surgical Case Reports）





坦尚尼亞出現一起罕見醫療案例，一名44歲男子右側乳頭附近長期流出惡臭膿液，情況反覆無法改善，因而前往穆希姆比利國家醫院（Muhimbili National Hospital）就醫。醫療團隊初步檢查發現，他的乳頭下方確實持續排出膿液，周圍組織也變硬，但男子本身沒有胸痛、咳嗽、發燒或呼吸困難等症狀，生命徵象完全正常。

根據《太陽報》報導，醫療團隊後來將此病例刊登於《外科病例報告期刊》（Journal of Surgical Case Reports）。問診後，男子回想起約8年前曾卷入暴力衝突，臉部、胸部、背部與腹部多處被砍傷。由於當地醫療資源有限，他當時僅接受傷口縫合等基本急救處置，後續也沒有再做影像檢查，自認傷勢已痊癒，完全不知道體內可能仍殘留異物。

醫師隨即安排胸腔X光檢查。畫面清楚顯示，右肩胛骨位置有一片利刃狀「金屬殘留物」，從肩胛骨方向刺入胸腔，周圍被膿液與壞死組織包圍，顯示已存在相當長一段時間。

進一步評估後，醫師研判這片刀刃極可能是當年衝突時遺留在體內，時間約8年。之所以沒有立刻要命，是因為刀刃位置非常「剛好」，避開了心臟、大血管與主要肺部結構，才讓男子這麼多年來幾乎毫無異狀。

在醫師安排下，男子立刻接受外科手術，將胸腔內的刀片完整取出，同時清除周邊壞死組織與膿液。術後他先在加護病房觀察24小時，情況穩定後轉入普通病房，大約10天後順利出院，後續追蹤恢復良好。

