他「年終只領3600元」！釣出一票苦主「更慘金額」

生活中心／李明融報導

過年將至，不少上班族最期待的就是「年終」話題，都會好奇今年公司到底會發出幾個月的年終，日前一名網友發文無奈表示，在公司工作了24年，卻只領到3600元年終，因此讓他產生想要離職的想法，對此，釣出一票網友分享自己的「更慘金額」給原PO安慰，事實上，根據《勞基法》並未規定公司一定要給員工年終獎金。

24年「資深老鳥」年終僅3600元嘆：想離職！一票苦主揭「更慘金額」安慰

原PO在公司有24年資歷，但今年的年終僅有3600元。（圖／民視新聞）一名網友在社群平台上發文，表示他在公司有24年資歷，但今年的年終僅有3600元，詢問網友：「我是不是該默默把1111（人力銀行）打開了？」，無奈表示自己開始有了離職的想法，貼文曝光，有網友建議原PO趕快離職「當你有這個疑問，做就對了」、「該換了」、「就離職吧，但也要能確定下一份工作年終有辦法超過3600元」，另外，也有網友分享「更慘金額」安慰原PO「我之前的公司也沒有年終，你還有3600元算好了」、「我今年沒年終」、「沒事，我做了3年的公司，每年都是3600」、「領過年終600，業績達標，獎金是看你表現給的」、「年終0」、「我拿過500塊的，不過公司倒了」。

原PO貼文吸引大批網友留言分享自己年終的故事。（圖／民視新聞）

除了發現金之外，也有人分享公司不發年終的補貼方案，「還有更摳的，沒年終直接發廠商禮品抽獎」、「沒有1個月保底都該逃了」、「今年景氣低迷，老闆未必賺錢，我是業務，我有2家客戶收攤了，川普關稅影響不小」，還有人提到「告訴你一個血淋淋的知識，勞基法沒有規定公司要給年終」、「年終並沒有規定一定要給，有給的就要感恩了」，依《勞動基準法》第29條規定，事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利，但並未明訂「必須」發放的金額及標準。

原文出處：24年「資深老鳥」年終僅3600元嘆：想離職！一票苦主揭「更慘金額」安慰

