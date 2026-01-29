他「打呼如打雷」險猝死！醫：冬天睡眠缺氧引爆「3大疾病」殺機
記者簡浩正／台北報導
小心，睡覺打鼾恐是致命警訊。50歲外商主管周先生，近年變得鼾聲如雷常驚醒枕邊人，白天也總是精神委靡，開車險些睡著，體重還直線上升10公斤。但最令他困擾的是，高血壓的狀況竟變得難以控制，加上天氣嚴寒OHCA新聞不斷備感壓力，在太太陪同下就診。
後經醫師安排睡眠檢測，周先生確診重度睡眠呼吸中止症。進一步發現其肥胖與高血壓問題，皆源於長期睡眠缺氧。在接受簡易手術、減重藥物與正壓呼吸器合併治療後，荷爾蒙恢復正常，不再渴望高熱量食物，不僅血壓回穩，體重也順利下降，降低了猝死危機。
萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，臨床上因打呼求診的民眾，經檢測高達8成以上患有「阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）」。長期打鼾會造成睡眠中反覆缺氧，這不僅是變胖的元兇，更會迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。尤其正值冬季氣溫下降，睡眠呼吸中止症患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞與腦中風甚至猝死的風險，較一般人高出數倍。
「冬天是猝死的高峰期！」 他說，低溫本就容易使血管收縮，若再加上OSA造成的夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。根據臨床經驗，高血壓患者中超過5成合併患有睡眠呼吸中止症；若只吃降血壓藥卻不治療OSA，形同治標不治本，隨時可能在睡夢中發生憾事。
另，睡眠呼吸中止症也是減肥殺手。陳伯岳分析，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，會干擾2大荷爾蒙：瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。
如何判斷自己是否身處猝死風險中？科林睡得美睡眠技師主任陳奕潔呼籲，民眾可利用國際通用的「STOP-BANG 量表」自我評估。若符合 3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡速就醫或接受評估：
1. S (Snoring)：是否打鼾聲很大（聲音大到可以從關閉的門外聽到）？
2. T (Tired)：是否在白天經常覺得疲勞、疲累或想睡覺（例如開車時睡著）？
3. O (Observed)：是否有人觀察到你在睡眠中呼吸停止或嗆到？
4. P (Pressure)：是否有高血壓或正在治療高血壓？
5. B (BMI)：身體質量指數（BMI）是否大於35？
6. A (Age)：年紀是否超過50歲？
7. N (Neck)：頸圍是否較粗？（從喉結部位測量一圈。男性襯衫領口>17吋或43cm，女性襯衫領口>16吋或41cm）
8. G (Gender)：是否為男性？
陳伯岳提醒，體重和睡眠呼吸中止症會互相影響，但睡眠呼吸中止症並非完全不可逆，積極面對與勇於治療，不僅能改善精神、體態與生活品質，更是保護心血管健康的必要行動。
