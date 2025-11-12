他一早睡醒驚見「普發1萬全沒了」 網友見遭遇笑翻：從你的帳號路過

。（示意圖／侯世駿攝）

全民普發現金1萬元正式上路，今（12）日凌晨已有許多民眾收到首批入帳通知。不過有網友今天一早在網路分享自己的慘痛經驗，表示自己一早醒來就打開網路銀行App，想確認1萬元是否入帳，誰知卻發現入帳僅3小時，就在同日一早被銀行扣繳卡費1萬3000元，讓他淚喊：「就在我做夢時，都交易完了！」

這名網友今日一早透過Threads發文表示，早上睡醒打開網路銀行APP，想看之前申請的普發1萬現金有沒有入帳，卻發現「行政院發」的款項確實在12日凌晨2時59分已經入帳。然而就在同天一早6點03分，被銀行以「卡款扣繳」名義扣掉了13000元，讓他傻眼直呼：「擁有『他』不到4小時，還在我熟睡的時候馬上就被扣了。」並詢問：「話說大家入帳了嗎，想好怎麼花了嗎？」

發文曝光，引起網友熱烈回應，「都還沒摸到就沒了，真慘」、「來無影，去無蹤」、「普發1w只是借過一下就離開了」、「這邊應該很多人都是拿他繳卡費」、「你的帳戶只是轉運站」、「悄悄地它走了，正如它悄悄地來」、「普發一萬入帳立刻上繳房東了，房東是最大受益人啊！」

不過也有網友安慰原PO：「等於你的卡費才3402欸，賺翻了！」、「這代表你先享受了這一萬！」

財政部提醒，今年普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式進行。登記入帳自11月10日開始，無須依身分證字號或居留證號尾數分流，ATM領現預計17日起開放，郵局領現預計24日起開放。凡於10日前登記成功並經系統檢核成功者，以及是「直接入帳特定對象」，款項將在11日晚間6點起至12日間依序完成入帳；11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，不過實際入帳時間仍須視各家銀行的作業程序而定。

財政部進一步表示，13日0時起，也可進入普發活動官網查詢登記結果，只需輸入本人／代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。若查詢結果顯示，「款項已於12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳；若「入帳失敗或核驗失敗」，請民眾重新登記，或是改以「ATM領現」或「郵局領現」。

