「他」當年公益勞動像簽唱會 黃子佼被判180小時將淪復出跳板？

黃子佼二審加重判刑1年6月，緩刑4年，其中一項緩刑條件引發關注。資料照片

藝人黃子佼涉嫌購買持有2259部兒少性影像，台灣高等法院25日改判他1年6月、緩刑4年，緩刑期間須提供180小時公益勞務，必須接受3堂與兒少、性平有關的法治教育課程，外界關注，公益勞務是否會成為他復出螢光幕的前哨戰？

據了解，公益勞動以打掃公園街道、淨灘等清潔服務最為常見，也有可能被分配到老人照護中心幫老人讀報、育幼院社福機構協助，或是協助反毒、反詐騙等安全宣導活動。

在藝人公益勞動的案例中，以近期被爆出惡鄰爭議的歌手楊宗緯最為人熟知，楊宗緯2007年偽造身分證影本，被檢方依偽造文書等罪緩起訴 1年，需服義務勞動60小時，為此他曾到北檢、西門町等地發書籤，宣傳「反性侵」公益活動，雖是犯後懲罰，但當時吸引了大批粉絲簇擁，讓現場看起來像簽唱會活動。

楊宗緯曾因偽造文書被罰60小時義務勞動。翻攝自微博

如今黃子佼被判180小時勞動服務，外界質疑這是否會成為他回歸鎂光燈的跳板，但司法單位指出，就算是藝人、歌手，公益勞動並非舞台活動，法院會避免讓有知名度的人做「曝光」工作，以免淪為名氣宣傳，因此會盡可能安排清潔、行政等勞動性質的服務居多。



