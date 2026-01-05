「他」發聲要搶當委國總統! 呼籲軍方尊重「2024年7月」的選舉結果

委內瑞拉反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）。 圖：翻攝自 X@ Edmundo Gonzalez

[Newtalk新聞] 美國總統川普前（3）日下令對委內瑞拉發動突襲行動，將委內瑞拉總統馬杜洛帶往美國紐約受審，引起國際關注。與此同時，委內瑞拉反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）首度公開發聲，呼籲軍方支持其上台執政。

岡薩雷斯昨（4）日透過社群平台發布影片表示，近幾日發生的事件，已成為委內瑞拉近代史上的關鍵轉捩點，但他也強調，距離真正的政治轉型仍有一段路要走。

然而外界普遍認為，岡薩雷斯才是 2024 年委內瑞拉總統大選中實際獲勝的一方。據當時學者、媒體與反對派提出的證據顯示，選舉票數應是岡薩雷斯的「壓倒性勝利」。但委內瑞拉政府的全國選舉委員會卻公布結果稱馬杜洛以「些微差距「勝出」。

岡薩雷斯在影片中直言，「篡奪權力的人已經下台，正在接受審判」，並認為委內瑞拉的政治格局已開始發生改變，但並不足以取代接下來必須完成的改革工作。同時他也呼籲軍方尊重並捍衛 2024 年 7 月總統大選的結果。

岡薩雷斯向國內人民喊話，強調軍隊與人民效忠的對象應是憲法與共和國本身。他表示，委內瑞拉需要的是「真相、正義與和解」，並警告國家未來不能容許任何形式的「有罪不罰」。

