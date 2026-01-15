「他」綠營新竹縣長呼聲高！竹北市長交棒成焦點 議員親薦2人選

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會持續布局2026年九合一選舉，而在新竹縣長人選方面，目前呼聲最高則是現任竹北市長鄭朝方，讓外界好奇民進黨是否會徵召提名對方，進一步挑戰國民黨推派的參選人，同時各界更好奇，若鄭朝方出戰縣長，綠營在竹北市長是否有適合的人選。對此，民進黨新竹縣議員歐陽霆今（15）日則推薦2名人選。





歐陽霆今日表示，鄭朝方頻頻被點名要參選新竹縣長，代表對方在竹北市政表現與各項建設，獲得廣大市民的高度肯定，而鄉親們自然會期盼這份「竹北經驗」能夠外溢到整個新竹縣，進一步帶動新竹縣整體的進步願景；不過，對於未來的動向仍應該要給鄭朝方空間，尊重鄭朝方的最終決定。

至於，關於竹北市長的接班人選，歐陽霆認為，民進黨在地方扎根深厚、人才濟濟，不論是長期深耕基層、最了解市民需求的總召張珈源，或是具備都市計畫專業、對城市願景有精準見解的曾聖凱，相信都能延續鄭朝方的五星級施政，讓竹北能夠持續的超進化。

民進黨新竹縣議員歐陽霆。（圖／民視新聞翻攝）

最後，歐陽霆分析，竹北的人口已經突破22萬人，不僅是縣內的首位，更是全國最大的縣轄市，平均年齡只有38歲，其充分的活力及高度的自主性，可以說誰贏得竹北市民的認同，誰就能在未來縣長大選中掌握勝負的關鍵。

