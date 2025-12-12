他「血尿」2個月竟癌症晚期！醫嘆已擴散：輸精管骨盆腔都是癌細胞

記者簡浩正／台北報導

有患者無痛性血尿持續2個多月，經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌。（示意圖／資料照）

無痛血尿小心與癌症有關。一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續2個多月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。醫師提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。

泌尿科醫師顧芳瑜提到，該病患因反覆血尿，初期曾至其他泌尿科診所就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發。後續出現排尿困難、需用力解尿等情況，自認可能是攝護腺肥大，因而來診所做進一步檢查。

廣告 廣告

患者的尿流速檢查顯示其流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值；超音波也顯示攝護腺體積達50克，約為正常的兩倍。進一步進行膀胱內視鏡時，發現攝護腺開口處有一塊外觀呈「珊瑚礁狀」的腫塊，明顯阻塞尿道出口，高度懷疑為腫瘤，遂建議患者轉診至大型醫院詳查。患者後續在醫院接受切片與分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散。

顧芳瑜強調，由於泌尿上皮癌惡性程度高，早期通常沒有明顯症狀，診斷需依賴影像檢查、抽血檢驗（如攝護腺特異性抗原 PSA）及切片才能確定。若延誤診斷與治療，五年內存活率可能低於三成。

顧芳瑜提醒，泌尿上皮癌的高風險因子包括吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥等，若具家族病史，更應提高警覺、定期檢查。他並提醒，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略；隨著拋棄式與軟式膀胱鏡的普及，檢查過程的感受已明顯改善，建議應積極納入血尿評估。

他說，該患者目前已轉診至醫學中心接受化療合併放療，後續可能進行攝護腺與膀胱全切除手術。提醒男性若出現血尿，不論是否疼痛，都應立即就醫檢查，勿自行推斷為感染或結石，以免延誤黃金治療時機。

更多三立新聞網報導

醫美手術納家醫、急診 石崇良直言「不滿意」：補訓不如重新外科訓練

「人工生殖法」納女同婚、單身女 脫鉤代理孕母！石崇良曝「真正原因」

睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」

一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

