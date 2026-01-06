他「血糖飆高」拖半年確診胰臟癌 腫瘤迅速增大0.2公分！

一名60歲男性因容易疲倦、冒冷汗及體重下降就醫，肝膽腸胃科醫師林相宏檢查發現患者血糖飆高，更在胰臟發現0.6公分腫瘤，但患者排斥治療，半年後腫瘤長至0.8公分，切片確診胰臟癌。

針對胰臟癌篩檢的必要性，林相宏說明，過去觀念認為等有症狀再檢查，超過8成患者已無法手術。

林相宏在社群平台表示，該患者有強烈家族糖尿病史，父母及兄長皆為糖尿病患者。檢查時發現空腹血糖高達200mg/dL、糖化血色素13%，透過胰臟內視鏡超音波發現胰臟有一顆僅0.6公分的腫瘤。患者當時排斥切片及治療，甚至連糖尿病都不願控制。

林相宏指出，患者最初僅有上腹部偶爾悶悶的感覺，食慾尚可，但體重逐漸下降。家屬看過他先前的衛教文章，得知腹脹、糖尿病、體重下降等症狀需留意胰臟問題，因此帶患者前來檢查。被家人勸說半年後才願意接受檢查，此時腫瘤已從0.6公分長大至0.8公分，切片證實為胰臟癌，患者才同意接受手術治療。

針對胰臟癌篩檢的必要性，林相宏說明，過去觀念認為等有症狀再檢查，超過8成患者已無法手術，五年存活率僅約10%。但若腫瘤在1公分內發現，五年存活率可高達80%，這就是早期篩檢的重要性。

關於胰臟癌生長速度，林相宏根據此案例分析，早期腫瘤生長速度較慢，半年內從0.6公分長到0.8公分。文獻顯示早期腫瘤甚至需超過200天才會長大兩倍，但後期僅需不到60天就可能兩倍大。

林相宏也提到，內視鏡超音波胰臟切片過程就像舒眠胃鏡，皮膚不會有任何傷口，僅在胃壁上有小針孔，過程約半小時，患者醒來也不會感到不適。

