他「開槍救女」認錯人 25歲亞馬遜司機無辜慘死

美國德州發生一起離譜誤殺案，一名莽父強納森・羅斯・馬塔（Jonathan Ross Mata）因誤認一名無辜司機是對女兒施暴的男友，朝對方的車連開兩槍，導致一名年僅25歲的亞馬遜司機中彈身亡。

根據《People》報導，案發在12月25日凌晨1時左右。死者德斯蒙德．巴特勒（Desmond Butler）駕車進入一處加油站停車場時，經過強納森的車，強納森妻子誤以為車內女性乘客是女兒，下車追逐並試圖拉開車門；凶嫌隨即下車朝德斯蒙德車輛開槍。德斯蒙德中彈後試圖逃離，卻失控撞上停車場的柱子，最終傷重不治。

根據警方調查發現，強納森與妻子接獲女兒來電，指控自己遭男友攻擊，兩人因此趕往加油站，準備「接回女兒」，卻誤將無辜司機當成施暴男友。強納森夫妻釀下大禍後火速駕車逃離現場。警方強調，強納森與死者彼此並不認識，純屬身分錯認。

強納森事後並未報案，直到3週後才在律師陪同下向警方投案，坦承為了「阻止對方離開」而開了兩槍，凶嫌也辯稱因害怕而未撥打911。強納森已遭依殺人罪起訴，並以5萬美元（約新台幣158萬元）交保，預計於2月25日出庭。

