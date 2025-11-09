他「靠1巧招」聲援于朦朧竟被禁 中國官方疑出手！

娛樂中心／江姿儀報導



中國37歲男演員于朦朧11日驚傳墜樓身亡，警方以意外結案，各種「虐殺」、「潛規則」等說法在網路上瘋傳。中國官方大動作刪除相關貼文、封鎖消息，嚴格審查發文且肅清社群壓制輿論，討論聲量轉往國際社群平台。近日傳出中國網友另闢蹊徑為于朦朧發聲，透過外送備註留下聲援內容，引發熱議。沒想到中國官方疑似出手了，北京點外送該功能「被消失」。





中國官方壓制于朦朧（右）相關輿論，近期中國網友另闢蹊徑為他發聲。（示意圖／翻攝自Pexels、微博）

近日社群流傳1張10月13日的外送單據，中國網友點了1份微辣「金湯無刺酸菜魚」，趁機利用外送平台的備註功能為于朦朧發聲，寫下「請在影音平台關注白真飾演者（于朦朧）發現公司洗（錢）證據後被虐S（殺），800億養老金不翼而飛事件，謝謝」。

中國網友點外送在備註中為于朦朧（右）發聲。（圖／翻攝自Ｘ、微博）

照片曝光後迅速在網路瘋傳，網友留言響應「外送點起來，備註白真上神發現惡人洗錢被滅口」、「外送點起來」、「訂購這份外賣的人，想把這件事傳播出去，因為于的名字一直被禁，牆內大多數人不明真相」。不過也有網友擔憂「實名制送頭？」、「這樣很危險欸！如果遇到居心叵測的那不是把地址都暴露了嗎？萬一被消失…而且這樣也只有商家跟外送員知道吧？」。

YouTuber李沐陽指出，北京已全面取消外送備註功能。（圖／翻攝自Youtube頻道《新聞看點李沐陽》）

然而事件發酵後，YouTuber李沐陽在其頻道《新聞看點 李沐陽》講述此事，分享網友爆料，表示不少人點外送特別送去北京政府部門，在備註中為于朦朧發聲打算「外送告御狀」，不過目前北京已全面取消外送備註功能。李沐陽指出，有人詢問外送平台客服，僅獲得「備註功能升級中」的回覆。

