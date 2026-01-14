他「鼠面」選不上新北！命理師：避而遠之

▲民眾黨主席黃國昌有意角逐新北市長選戰。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年九合一大選逐漸升溫，新北市長選情備受矚目，民進黨已拍板由立委蘇巧慧出戰，國民黨方面則以台北市副市長李四川聲勢最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入戰局，形成三強角逐局面。不過，曾預言前台北市長柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日從命理與面相角度分析黃國昌，直言他恐怕難以跨過新北市長這一關。

周映君近日上政論節目《新聞挖挖哇》，被主持人鄭弘儀問及，黃國昌是否有機會選上新北市長？她則透露，在觀察黃國昌的整體面相後，並未見到掌權者常有的「將星相」。周映君解釋，所謂將星相，代表一個人能掌控大局、散發讓人心生敬畏的氣場，但在黃國昌身上卻完全看不出來這種特質，反而給人欠缺威勢的感覺。

周映君進一步分析，從鼻子、耳朵以及五官配置來看，黃國昌的面相並非好相，甚至「有一點點鼠面的感覺」；她更語氣嚴厲地警告，跟這種人不管當朋友或仇人，都非常可怕，建議旁人最好避而遠之，否則恐怕「怎麼鬥都鬥不過」。

相較之下，周映君認為，李四川的整體運勢與氣場明顯優於黃國昌，即便不多言，也能自然散發出讓人尊重的威嚴感，這正是領導者的重要特質；周映君續指，但黃國昌就沒有這種格局，且他所說的話很多都是假的，還會暗地派人跟蹤，「如果這是我的朋友，我嚇都嚇死了」。

