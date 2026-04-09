他「67天沒大便」衝急診！醫用手挖、照X光也沒用：無能為力…

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／朱祖儀報導

男子自稱67天沒大便。（示意圖／資料照）

現代人長期久坐加上不健康的飲食習慣，容易導致便秘。但一名50歲男子日前掛急診，竟自稱已經67天沒有排便，擔心腸子會破掉，因此希望醫師可以幫忙。但急診醫協助灌腸、用手挖，卻完全沒有大便堆積，直呼「我無能為力啊！」

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」透露，日前一名50歲病患掛急診，透露自己肚子痛且已經67天沒大便。醫師原以為是檢傷護理師太忙，沒有打標點符號，應是「6、7天」沒排便。未料，他詢問病患，對方仍強調自己已經67天沒排便，「我怕我腸子會破掉，都不太敢吃東西。」

廣告 廣告

醫師查詢病患病史，發現對方經常因為未排便掛急診，已經來了至少6次，泌尿科、大腸直腸科、消化內科全都看過了，也做了大腸鏡，連電腦斷層都做了3次，但結果都顯示他身體沒問題。

醫師隨後安排病患照X光，但結果顯示患者腸道內沒有大量糞便堆積，幫病患安排灌腸並用手協助，但依舊沒有東西，他最後只能無奈向病患說，「你的便秘不是一般的便秘…我無能為力啊。」後來檢傷護理師透露，那名男子先前到院也是類似狀況，稱自己49天未排便，讓醫師聽了很傻眼。

更多三立新聞網報導

不是水喝太少！醫曝「尿有泡泡」要小心 3關鍵代表腎臟在求救

抗發炎防癌！醫吃早餐前「先吞3物」 可降心梗、中風風險

提早10年預防失智！「2飲食法」拯救大腦 改善記憶、認知功能

便秘、腹瀉傷肝腎！專家推「3類食物」拯救腸道 回到大便黃金頻率

