他10年沒教召！一查「送明年底14天」超崩潰：以前才5天

生活中心／陳慈鈴報導

115年度（2026年）召集查詢系統，已於12月1日凌晨零時正式開放。（圖／記者陳慈鈴攝影）

12月1日已開放115年度（2026年）召集查詢系統，還沒除役的人陸續進入系統了解，看看自己有沒有中獎。對此，有網友查了之後忍不住直呼，「真的是報名系統」。

一名網友於《PTT》八卦版發文，表示距離上次被教召的時間，已經是10年前的事了，他透露自己都快忘記怎麼帶槍行軍。去年（2024）查了一下教召系統，發現今年2025沒中，「剛剛再查一下，X你X的，明年居然就中了？」

原PO知道明年會被教召後，崩潰表示「十年沒教召，一次就送我14天，以前教召才5天而已」。由於時間正好落在年底，忍不猜測是不是知道他想要出國躲才會教召。最後還不忘問道，「教召查詢系統是不是他X的報名系統阿？」

貼文曝光後，很快就引起討論，網友表示，「一堆人試過還親自去試，太好笑了」、「第一次查也中了」、「就真的是啊，X北10年沒教召，被一個手賤的同事搞，在那邊不可能，結果隔半年就收到通知」、「快笑死，怎麼還有人去自動報名」。

至於教召查詢系統真的等於報名系統嗎？事實上，國防部全民防衛動員署後備指揮部早於2017年就出面說明，年度教召對象係依部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行。推行「召集查詢系統」是依據國防部政策指導，目的為了提供後備軍人查詢是否將接受教育召集的便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，強調網傳所稱具「報名功能」並非事實。

